Napi horoszkóp – 2018. október 17.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold már a Vízöntő jegyében áll. Az ösztönös megoldásokkal ma nem sokra megy, muszáj, hogy alaposan megtervezze minden lépését.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold a Vízöntő jegyében áll. Fontos megállapodásokat inkább ne kössön a mai napon. Egy nagyon jó hatás is érvényesül ma: a Vénusz és a Merkúr fényszöge szerencséssé teszi. Egy véletlen esemény jó irányba tereli a dolgokat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Végre egy kicsivel könnyebb nap következik: úgy tűnik, a munka nehezén túljutott, most már csak apró-cseprő elintéznivalók vannak hátra, de azokat már játszi könnyedséggel megoldja. Aludjon, amennyit tud!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szívügyekben kimondottan kellemes percekre, órákra számíthat. Még az is lehet, hogy most ismeri meg azt, akivel később összekötheti az életét. Tartsa hát nyitva

a szemét!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Mars a Vízöntő jegyében áll. Ez a nap kevésbé alkalmas új dolgok kezdésére, de sürgeti arra, hogy az elmaradt munkákat feldolgozza. A környezetében néhányan megirigyelhetik a sikereit, és ahol csak tudnak, megpróbálhatnak keresztbe tenni önnek. Ne hagyja magát kifaggatni a szándékairól, legyen mindenkivel szemben nagyon óvatos!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr az ön kommunikációt jelző sorsterületén kellemetlen fényszögben áll, nem sok energiát ad. Bizonytalan lábakon áll, így vigyázzon jobban magára, kisebb egészségügyi problémák jelentkezhetnek ebben az időszakban. Ha vitákra kerülne sor, inkább törekedjen a megegyezésre.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy vitás helyzetben jobb lenne, ha ön is engedne egy kicsit, különben nem biztos, hogy az illető továbbra is ön mellett marad! Vigyázzon arra is, kinek mit mond el, nehogy rosszkor és rosszat szóljon!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Legyen résen, mert a héten valaki, akit a rosszindulat hajt, valamilyen ürüggyel megpróbál majd a bizalmába férkőzni! Ne hagyja magát becsapni, vagy akár csak befolyásolni sem mások által!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Mars a Vízöntő jegyében jár még. Kisebb-nagyobb akadályokkal kell számolnia, kitartásának hála azonban így is közelebb juthat kitűzött céljához. Ne törjön pálcát egy kolléga felett, amíg nem tudja, mi motiválta az illetőt!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A csillagállások szerint ma bátran belevághat azokba a feladatokba is, amelyektől eddig egy kicsit tartott vagy egyenesen félt. Higgye el, nem lesz semmi baj, most minden és mindenki az ön pártján áll!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Mars az ön jegyében van. Mindent sikerül elintéznie, megoldania, amit a hétre tervezett, feltéve, hogy menet közben képes alkalmazkodni a változó körülményekhez. Pénteken senkinek se engedje, hogy elrontsa a hangulatát!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vegye fontolóra a lehetőséget, amit valaki nemrégiben felkínált önnek! Nem biztos, hogy a végén úgy gondolja majd, el kell fogadnia az ajánlatot, de azzal semmit nem veszít, ha tanulmányozza a helyzetet.

Ezektől a fotóktól visszanyertük az emberiségbe vetett hitünk Szívbemarkoló képek és hozzájuk fűződő történetek csalnak könnyeket a szemünkbe, amelyek egyúttal azt is bizonyítják: léteznek még jó lelkű, önzetlen emberek a nagyvilágban. A kórházi ápoló magára hagyta a fotón látható csecsemőt, mondván koszos és büdös, de a rendőrnőt ez nem zavarja: karjaiba vet... Tovább a cikkhez

Videó: Ha már ünnepled a Halloweent, csináld jól! Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Csipetnyi majrézással vegyített móka, amely vidámságot szivárogtat az ősz melankóliájába – nem csoda, hogy a Halloween a magyar fiatalok körében is egyre népszerűbbé válik. Az ünnep alaphangját a jelmezbe bújás adja meg, ám néhány ínycsiklandozóan félelmetes gasztron... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA