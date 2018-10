Napi horoszkóp – 2018. október 16.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kellemes napra számíthat, feltéve hogy a forrófejűségével nem épp ön az, aki elrontja a hangulatot… Nem kell minden provokációra megfelelnie, jobb a békesség!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Merkúr és a Vénusz támadja a Bika jegyét a Skorpió jegyéből. Váratlan akadályok adódhatnak ma, amelyek keresztül húzhatják a számításait. Lassítson, ez ma a legfontosabb!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars a Vízöntő jegyében áll, nagyon meggyőző lesz a fellépése. Ha valamit keresztül akar vinni, akkor az ma csodálatosan fog sikerülni. Igazán jó kezdete van a napnak. Ami máskor nehézségeket okoz, az most játszi könnyedséggel megoldhatóvá válik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma sokkal több mindent tud elintézni, mint máskor. Ha kreatív munkát végez, rengeteg érdekes, elsőre talán kissé bizarr ötlete támadhat – ne vesse el rögtön őket, néhányuk később hasznosnak bizonyulhat!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kellemes híreket kaphat ma, amelyek bearanyozzák a délelőttjét. A bolygók külföldi munka lehetőségét jelzik. A döntéssel várnia kellene még egy hónapot!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hivatásában egy pozitív fordulat várható. Ha eddig beosztottként dolgozott, most irányító szerepet bízhatnak önre. Fedezze fel végre az önben rejlő erőt, és éljen a lehetőséggel – később megbánja, ha nem így tesz!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Rendkívül energikus lesz: ha nincs ön előtt akadály, most nem őrlődik, mint máskor szokott, hanem a lehetőségek mérlegelése után határozottan a tettek mezejére lép. Az is lehetséges, hogy látszólag véletlenül olyan emberek tűnnek fel az életében, akikhez hamarosan szoros barátság fogja fűzni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Jupiter még mindig a Skorpió jegyében áll. Sok jel mutat arra, hogy lassan, de biztosan teljesül egy kívánsága, és szerencsés véletlenek fogják segíteni ebben. Szeretetreméltóságával tud ma előre jutni, keménységgel és határozottsággal nem!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A munkája rengeteg feladatot adhat ebben ma, és a következő napokban is. Akár a teljes átalakulás is lehetséges ezen az életterületen – tűnjön bármilyen negatívnak is, ami történik, higgye el, a végeredmény önre nézve kedvező lesz!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedvez a hét a tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységeknek. Lehet, hogy végre megtalálja azt a képzést vagy oktatót, ahol vagy akitől elsajátíthatja azt, amiről tudja, hogy hosszú távon akár a hivatásává is válhat?

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma a személyisége legpozitívabb vonásai kerülnek előtérbe a héten. Kedvességének, nyugodtságának és korrekt hozzáállásának köszönhetően sikereket ér el a munkahelyén és a magánéletben egyaránt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Vénusz és a Jupiter is a Skorpió jegyében áll, így szerencsésnek ígérkezik ez a nap. Minden, amihez ma hozzá kezd, szerencsésen alakul. Ma nyugodtan kockáztathat egy kicsivel többet is.

