Napi horoszkóp – 2018. november 8.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Jupiter belépett a Nyilas jegyébe. Ez nagyon jó hatással lesz az ön életére. Kezdjen el foglalkozni az anyagi helyzetével. Hosszú távon gondolkodjon. A nyugalom aranyat ér, ne kapkodjon el semmit.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Könnyelműségével kellemetlen meglepetést okozhat a családtagjainak. Nem az a baj, ha nem tud ellenállni a kirakatok csábításának, hanem az, ha csupa felesleges holmit vesz! Vezető pozícióra törekszik? Legyen kitartó!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Jupiter a Nyilas jegyébe lépett, az Ikrek jegyével szemben áll. Most könnyedén elbánik a gyakorlati dolgokkal, rengeteg új ötlete van, átszervezheti háztartását is. A Jupiter türelmet ad, és segít egy dologban igazán elmélyednie.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Fontos, hogy a kis dolgokat is komolyan tudja venni. Dolgozzon annyira precízen, amennyire csak lehetséges, és tartsa magát szigorúan a szabályokhoz. A találkozók az ön javára dőlnek el. Este társaságra van szüksége, hívja fel néhány jó barátját.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kezd kifáradni a munkahelyi hajtásban, de nem pihen. Vág az esze, mint a beretva, semmi sem akadályozhatja meg, hogy kitűnőre vizsgázzon! Sorsdöntő elhatározásra juthat, és egy izgalmas találkozásban is része lehet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Nap és a Plútó is kellemes fényszöget vet a Szűz jegyére. Ez hozzá segíti ahhoz, hogy tisztábban lásson, és jól átgondoltan cselekedhessen. Ma senki sem tudja félrevezetni. Képes lesz új elképzeléseit is megvalósítani. Munkahelyén és otthonában is átszervezheti a dolgokat. Ez hosszú távon több időt biztosít az ön számára.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ne akarja irányítani a dolgok menetét! Legyen egy kicsit könnyelműbb, ne kérdezze, meddig tart a boldogság, és kerülje a hosszas lelkizéseket. Ha elfelejti szokásos józanságát, kellemes napok várnak önre.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Mars kellemetlen fényszögben van a Skorpió jegyével. Ez sajnos hatalmi harcokhoz vezethet. Hajlamos lesz arra, hogy apróságokra is sokkal erősebben reagáljon, mintsem arra szükség lenne. A vonzódás és taszítás ma egészen közel állnak egymáshoz, és a hangulat hamar a másik irányba fordulhat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Jupiter már az ön jegyébe lépett. Megint előreléphet a munkahelyi rangsorban, ha csupa fül, amikor a többiek „semmiségekről” tárgyalnak. Más módon is szerencse érheti: lehet, hogy nyer valamit!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerelmi életét ellentétek árnyékolják be. Tisztázzák a problémákat, különben a következő hetek válságosak lehetnek! Pénzügyi téren kedvezően alakul minden. Próbálkozzon rövid távú befektetéssel!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A hirtelen elhatározásoktól a héten óvakodjon, flörtölni is csak akkor flörtöljön, ha még keresi az Igazit. Nem ártana, ha rendezné a viszonyát a kollégáival, mert a jelenlegi helyzet megakadályozza a sikerét.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Nap a Skorpió jegyéből sugárzik önre. Ez biztosan a hét egyik legszebb napja lesz. Új távlatok nyílnak meg, kedvére válogathat a lehetőségek között. Ám nem biztos, hogy sikerül a legmegfelelőbbet kiválasztania. Ehhez az kell, hogy ne markoljon egyszerre túl sokat, és ne becsülje túl az erejét!

