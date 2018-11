Napi horoszkóp – 2018. november 20.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a Kos jegyében áll, a Vénusz viszont szemben önnel, és ez egy kicsit elveszi a kedvét. Ennek ellenére a legjobbat adja magából, és este megveregetheti a vállát, mert sokat ért el, és a munkahelyén is komoly elismerést kap.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ez a nap nem váltja be a reményeit. Sajnos egy fontos kérdéssel kapcsolatban is rossz hírt kaphat, vagy más módon kell csalódnia. Emberi kapcsolatait tekintve viszont jól alakul ez a nap, a párja meglepheti valamivel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr szemben áll az Ikrek jegyével, ettől elfárad, és érdektelenné válhat. Jó lenne, ha tudatosan választana valamit, ami jobb kedvre deríti. Ne merüljön bele az önsajnálatba, az sehová nem vezet!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ne takargassa a hibáit, hiszen tévedni emberi dolog, és ne boncolgassa azt sem, ki mit csinál rosszul. Inkább mindenben keresse azt, ami jól megy! Üzleti és pénzügyi téren kedvező lehetőségek bukkanhatnak fel.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Már reggel úgy fogja érezni, mintha egyáltalán nem pihent volna, legszívesebben ki sem jönne a hálószobából. Az úton a munkahelye felé is mindig van valami bosszúság, akadály, késedelem. Vegye ezeket higgadtan, gondoljon arra, hogy holnap már szebben süt a nap.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Sok minden félresikerül, úgy fogja érezni, mintha minden és mindenki ön ellen dolgozna. Talán egy kicsit vigasztalhatja, hogy nagyon sokan éreznek ma így. Estére megérdemel egy kis lazítást, mégis sokat gondolkodik, és nehezen tud megnyugodni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Különleges feladattal bízzák meg. A felkérés nem csak pénzügyileg kedvező, egy vágyott utazással is együtt járhat. Talán még egy vezetői állás is összejön, amitől csak tovább erősödik az önbizalma!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hadilábon állhat a határidőkkel. Egyre több be nem tartott ígéret nyomasztja? Újakkal ne tetézze a bajt! Húzza az időt, és lehetőleg ne most döntsön pénzügyi kérdésekben. Egy állásajánlattal is legyen óvatos…

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön sem vonhatja ki magát a kedvezőtlen hatások alól, ám ön jobban veszi a nehézségeket, mint mások. Örök optimizmusa túllendíti a rosszkedven, feszültségeken!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Munkahelyén egy titok kivételezett személlyé avatja. A bolygóállások tanulással összefüggő, kihagyhatatlan lehetőséget jeleznek. Emberileg is tisztázhat egy félreértést, kiengesztelve a barátját vagy a párját.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ez a nap nagyon vontatottan kezdődik. Mindenhol lassabban mennek a dolgok, nem csak ön jár egy helyben, másoknak is így alakul a napjuk. Néhány dolog félresikerülhet, lekésheti a buszt, vagy dugóba rekedhet az autójával. Este egy régi barátja jelentkezik önnél, aminek nagyon fog örülni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Annyira fáradt és kedvetlenné válhat, hogy a legszívesebben ki sem mozdulna az otthonából. Azonban a kötelesség nagy úr, és épp mára gondolt ki önnek millió tennivalót. Este szép dolgokra kellene gondolnia, egy finom vacsorára, egy jó beszélgetésre a barátaival.

