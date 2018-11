Napi horoszkóp – 2018. november 15.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pontosan tudja, mit szeretne elérni és ennek érdekében képes harcolni. Már csak azt az egészséges egyensúlyt kellene megtalálnia, amikor nem sérül senki.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nyitottan fogadja a változásokat. Bár nem érezte szükségét annak, hogy új utakon induljon el, de elfogadta, hogy most nem az ön kezében van a döntés.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Új ötletek fogalmazódnak meg önben, pedig még lapulnak a fiók mélyén meg nem valósított elképzelések. Ne kapkodjon, hiszen úgy nem jut előre.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kiengedi a kezéből az irányítást, de csak azért teszi mindezt, hogy minden energiáját arra fordíthassa, ami érdekli, mégpedig a környezetében élők.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bár tele van feszültséggel, igyekszik ezt nem szabadjára engedni: indulatosan nem jut közelebb a megoldáshoz. Próbálja elterelni a figyelmét a problémákról, melyek most még nem sürgősek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Már épp feladni készült az álmait, amikor az ölébe hullik a megoldás, mely jelentősen leegyszerűsíti a helyzetét. Végre látja már, merre is érdemes elindulni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha magába fojtja a problémát, nem fogja tudni megoldani. Beszélnie kell az illetékessel a kérdésekről, melyek nyomasztják, együtt találhatnak válaszokat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár szerette volna elkerülni, hogy kapkodnia kelljen, de a környezetében élők mindent elkövettek annak érdekében, hogy összezavarják.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A szavaknak éle van és bizony gyakran több értelme is. Éppen ezért nagyon meg kell ahhoz válogatnia, hogy valóban célt érjen. Számoljon el tízig, mielőtt bármit is mondana.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nyugodjon meg, mert a kapkodás csak további hibákat eredményezhet. Át kell gondolnia minden lépését, hiszen ismeretlen területre tévedt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ezért inkább kerüli is az embereket. Talál olyan feladatokat, melyek elterelik a figyelmét.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csak annyit vállaljon, amennyit kényelmesen is képes elvégezni. Próbálnak önre több terhet is pakolni, hiszen nehezére esik nemet mondani, de most elsősorban a saját érdekeit tartsa szem előtt.

