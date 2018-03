Napi horoszkóp – 2018. március 27.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma pozitív változásokra számíthat. A Nap már a Kos jegyében áll, és beharangozza a tavaszt. Érzi ezeket a pozitív rezgéseket, és ennek megfelelően jó a hangulata. Az otthonával kapcsolatban azonban érheti egy kis bosszúság, valamelyik berendezés elromolhat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold az Oroszlán jegyében jár. A sikert és az elismerést ma sem kell nélkülöznie! Ráadásul pénz is áll a házhoz, ami most különösen jól jön, mert sok kiadása volt a hónapban. Délután megkeresi egy régi, kedves ismerőse.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars már a Bak jegyében jár, ez sok energiát ad önnek. Nem várt kihívás éri. Nem a munkahelyén, de mindenképpen a szakmájában. Az ajánlat valóban elsőrangú: magas a honorárium, a munka pedig nem túl bonyolult. Mielőtt azonban bármit is aláírna, gondosan olvassa el a szerződést!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Rosszkedvét munkába fojtja. És van is mit tennie! Befejezetlen feladatok garmadáját kell lezárni az ünnepek előtt. Ha valamilyen nagyobb üzlet részese, ma semmiképp se hozzon végérvényes döntést.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold az ön jegyében van. Megeshet, hogy sikerül valamit olcsón megvásárolni, vagy jó áron túladni ezen-azon. Az ingatlanügyekkel kapcsolatban is szerencsét jeleznek a bolygók!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nagyszerűen indul a nap. A Mars már a Bak jegyében jár, bátorságot és biztonságot ad önnek. Még olyasmit is elérhet, amire nem is gondolt volna, ráadásul egy pénzügyi vészhelyzetet is sikerül elhárítani. Érdekes információkat kap, és okosan is bánik a megszerzett tudással.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Unott és kedvetlen lehet a mai napon. Kollégái csatározásai, értelmetlen vitái is fárasztják, és a feladatai sem jelentenek kihívást. A szerelmi élete ennél jóval több izgalmat tartogat, mert ma megismerkedhet valakivel!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csak olyasmit várjon el másoktól, ami nem haladja meg az illető erejét. Így valóban számíthat rá, mert teljesíteni is tudja a kéréseit, és a közös munka (akár a szakmában, akár a magánéletben) ragyogó eredményeket hoz. Ha nem így tesz, akkor borítékolható a csalódás…

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy új szerelem nem kecsegtet túl sok reménnyel, bár még okozhat az illető meglepetéseket… Távoli utazásra hívják a csillagok, merjen nagyot akarni! Nyilvános kapcsolataiban a kommunikációs hiányosságok okoznak bajokat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Mars már az ön jegyében jár, ez megsokszorozza az energiáit. Ma könnyed, magabiztos és sziporkázóan okos, egyszóval bomba formában van. A kollégák nem tudnak olyat kérdezni öntől, amire ne tudná a választ!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha új vállalkozásba kezd vagy munkahelyet változtat, akkor nemcsak a saját erejére támaszkodhat, hanem a barátai segítségére is számíthat – bár, hiúsága nem igazán hagyja, hogy éljen ezzel a lehetőséggel…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most felveti a pénz, de ez nem szabad, hogy könnyelműségre sarkallja. Nagyszabású terveivel kapcsolatban mindig jól jön egy kis szkepticizmus. Nem kell teljesen letennie róluk, de a megvalósításnál legyen óvatos.

Minden korban előnyös letenni a cigarettát Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A füstölgésről való leszokás növeli a hosszú távú túlélés esélyét. A magyarországi Érszűkület Napot az európai „PAD and Vascular European Days” kezdeményezés részeként tartják meg, és a nemzetközi kampány az idei évben külön figyelmet szentel a dohányzásnak, mint ... Tovább a cikkhez

Nézzük meg, mit (v)eszünk! - Itt a húsvéti sonkahatározó! Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Háztartásonként 2,4 kiló sonka fogy húsvétkor. A közelgő húsvéti szezonban 6700 tonnányi sonka és egyéb főtt-füstölt hús fogy, egy magyar háztartásban átlagosan 2,4 kilogramm sonka fogy ilyenkor. A GfK adatai szerint a legnagyobb mennyiség a parasztsonkából fogy, ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA