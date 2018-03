Napi horoszkóp – 2018. március 26.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap már a Kos jegyében áll, de sajnos a Mars és a Szaturnusz támadásában. Ez a fényszög állás előre hajtja önt, rengeteg új ötlete lesz, és el is kezdheti megvalósítani őket. Ám minden, amibe belefog, csak nagyobb erőfeszítések árán sikerül majd.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egyszerűnek gondolta a mai napját, mégis egy feladattal sokáig elfoglalja magát. Az elképzelés, amely nagy lehetőségként tűnt fel, már nem érdekli. Nem baj, ha módosít a tervein!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Több bolygó is áll a Kos jegyében. Ez nagyon jó hatással van önre, valósággal kivirulhat tőle. Azért legyen tudatában a realitásoknak, és csak olyan dolgokhoz fogjon hozzá, amiket jól és gyorsan el tud majd intézni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagy örömére szolgál, hogy hírt hall egy régi barátjáról. Érzelmeit nem kell háttérbe szorítania, de ne siesse el a dolgokat. Lehet, hogy sok mindenben megváltoztak, mégis megtalálják a közös hangot!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Anyagilag akkor jár jól, ha kihasznál minden plusz kereseti lehetőséget és nem ijed meg az újdonságoktól. Napi programjába iktasson be egy vásárlókörutat, ahol magát is meglepheti!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold az Oroszlán jegyében van. Valami nézeteltérés folytán összeütközésbe kerülhet azzal az illetővel, akivel nem akart. Beszélje ki a gondjait, de őt is hallgassa meg, és érezze át a másik helyzetét is.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egész szervezete csúcsformában van, majd kicsattan az erőtől. Ha ésszerűen osztja be az energiáját nem lesz semmilyen problémája. Világosan látja a priorításokat, ezért hivatásában sokat tud előre haladni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma nagyon kritikus tekintettel követik minden lépését, és értékelni fogják a munkáját. Állítson fel egy tervet, és haladjon lépésről lépésre. Váratlanul értékes segítséget is kaphat másoktól, ha erre kéri őket.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold az Oroszlán jegyében jár. Rájöhet, hogy megbízhatónak hitt ismerősei kifecsegik közös titkaikat. Keserű tapasztalatokat szerez az emberi képmutatás és színlelés terén. Kicsit tekintsen vissza az elmúlt időszakra, és vonja le a tanulságokat!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kudarcérzete támadhat egy talán meggondolatlanul kötött szerződés miatt. Ez a feszült időszak ideges zavarokkal terhelheti önt, de katasztrófára azért ne számítson. Egy fontos munkát ma nem fog tudni befejezni.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold az oroszlán jegyében áll. Egy régóta húzódó családi nézeteltérés most marakodássá fajulhat. Megelégelte, hogy mindig csak eltűrje mások szeszélyeit. Intrikák, csalások, pletykák is előfordulhatnak, sőt akár be is csaphatják önt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagy kísértést érezhet arra, hogy sok pénzt költsön el, valami olyat szeretne megvenni, amit már régen kinézett magának. Induljon el nyugodtan vásárolni, de figyeljen oda alaposan az árakra, mert ma egy nagyon kedvező vételt is kifoghat.

