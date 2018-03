Napi horoszkóp – 2018. március 23.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ön jótét lélek, ma is kéretlenül is felajánlja a segítségét valakinek. A jó szándéka nem fog célt téveszteni, és amit ma ad, azt a közeljövőben meg is hálálhatják. Jó tett helyébe jót várj!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedve lesz valami szépet venni magának. Ma fokozódik a hajlama egy kis flörtre, szabályosan imádják az ellenkező nem tagjai. Különleges kisugárzása lesz.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Terveivel nem halad olyan jól, egész nap kissé kedvetlen lesz. Délután lassanként javul a helyzet. Végül is nem kell mindent egyszerre elvégeznie, holnap is lesz nap… Szerencse közeledik a hétvégén, aminek már előre örülhet.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha összekeveri az érdekeket és az érzelmeket, keserves csalódás érheti. Nem érdemes most kölcsönt felvennie, és arra is ügyeljen, mennyi pénzt költ a hobbijára… Könnyen elúszhat anyagilag!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold az Ikrek jegyében áll. Hosszabb beszélgetést folytathat valakivel, akiről úgy gondolta, sosem jutnak megegyezésre. Most, ha engedi, hogy felsorolja az érveit, végre megértheti az álláspontját!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egyik kollégája cserbenhagyja. Pedig amúgy sem volt a topon, ez már csak az utolsó csepp a pohárban… Ha új kapcsolatra vágyik, korlátlanok a lehetőségei.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma nem tudja pontosan, mit szeretne, mire vágyik igazán. Nehezen körvonalazható tervek tartják fogva.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha szellemi foglalkozást űz, ma különösen hajlamos az önteltségre, önhittségre. Ezzel nem tesz túl jó benyomást, főként akkor, ha új munkatárssal találkozik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold az Ikrek jegyében jár. Munkahelyén konfliktushelyzet fogadja. Pillantok alatt el kell döntenie, melyik oldalra áll. Ösztönére hallgat, de szerencsére helyesen dönt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az érzéseit most nem szabad elrejtenie .Az őszinteség ugyanis nem gyengeség, hanem az erő jele. Így jobban fel tudja ismerni az összefüggéseket.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Beváltatlan, régi ígéretei kísértik ma. Munkatársai rossz néven veszik, hogy ön miatt kell többet dolgozniuk. Figyeljen jobban, vagy vegyen ki szabadságot!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold az Ikrek jegyében jár. Túl hektikus és elsietett eljárása miatt hibát véthet, vagy olyan döntést hozhat, amiről hamar kiderül, hogy helytelen.

