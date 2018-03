Napi horoszkóp – 2018. március 21.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Rengeteg apró bosszúság tarkítja a mai napját. Ráadásul a kollégái is azt lesik, hol törhetnek borsot az orra alá. Alighanem azt viselik nehezen, hogy önnek minden “félgőzzel” sikerül, miközben ők iszonyúan hajtanak, hogy a nyomában maradhassanak.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold a Bika jegyében áll, de ön továbbra is a nagyszerű Jupiter kapcsolat hatását élvezheti. Egy orrhosszal vezet a többiek előtt, és a bosszúság nem egykönnyen tud önhöz férkőzni. Este jót tenne egy kis testmozgás.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars még akkor is felrázza, ha szíve szerint hagyná magát sodorni az árral. Jó kapcsolatai révén kedvezően alakulhat a karrierje is. Most bárkit meg tud győzni, mert ezúttal nem „erőből”, hanem ragyogó érvekkel oldja meg a problémákat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bár a személyes gondokra a munka most tökéletes gyógyír, mert sok sikerben van része, azért a magánéleti konfliktusokkal is foglalkoznia kellene. Tisztázza a párjával a félreértéseket! A párja rokonságában valakinek komoly anyagi gondjai vannak, segítsen neki, ha tud!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne dühöngjön, ha a pályázatot vagy a meghirdetett állást nem ön nyeri. Hamarosan lesz egy sokkal jobb ajánlat, és az bejön. Lépjen túl az irigyek rosszindulatú megjegyzésein, és csak a munkájára koncentráljon.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Összetorlódnak a teendők, és az emberi kapcsolatokban is sok lesz a súrlódás. Próbálja meg minél nagyobb nyugalomban átvészelni a mai napot! Meddő vitákba nem menjen bele…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon kedvező álláslehetőségre bukkan. Ne halogassa az első megbeszélést, mert mások is rástartolnak. A bolygók most sikert ígérnek! A magánéletében is kedvező híreket kap.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hiányzik önből a jó kedv és az energia. A mai nap eléggé hektikus lesz, és így vagy úgy, de fel kell használnia a tartalék energiáit. Este menjen minél korábban aludni!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold a Bika jegyében van. Kétségei miatt elszalaszthat egy nagyon kedves kapcsolatot, de egy igen kedvező munkalehetőséget is. A Merkúr helyzete nagyobb kiadásra utal, tanácsos takarékosabban gazdálkodnia a pénzével.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold a Bika jegyében jár. Kellemetlen félreértések zavarják meg a szomszédaihoz vagy a távolabbi rokonaihoz fűződő viszonyát, és a mind feszültebbé váló hangulat szinte kizárja, hogy közös nevezőre jussanak. Ne tulajdonítson ennek túl nagy jelentőséget, és ne tervezzen semmilyen radikális lépést!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Használjon ki egy váratlanul adódó lehetőséget, és utazzon el, mert nemcsak kellemes kikapcsolódásban lehet része, hanem olyan emberekkel is találkozhat, akik új célt adnak az életének.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Egy komoly kihívás előtt áll, és akadályok tornyosulnak ön előtt. Őrizze meg a nyugalmát, és alaposan tervezze meg, hogyan fog eljárni. Ne dugja homokba a fejét, és álljon ki az érdekei mellett

