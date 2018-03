Napi horoszkóp – 2018. március 20.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap rövidesen belép a Kos jegyébe. Ebből ön rengeteget profitálhat, ráadásul nagyon jó a hangulata is. Ám megtörténhet, hogy a főnöke felbosszantja, egy kollégája felidegesíti, vagy zsákutcába jut, és nem tudja, hogyan legyen tovább.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold a Bika jegyében jár. Fontos beszélgetéseket folytathat külföldi partnerekkel, rokonokkal. Adódhat egy szerencsés véletlen, valami, amire ön már régóta vágyik, megvalósulhatnak az álmai.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr és a Vénusz mindenben a segítségére lesz. A két bolygó együttállása erősíti a kapcsolatát a barátaival, arany hidat ver, és ezüst hálót csomóz önök között. Mindegy, hogy ma valóban találkoznak-e egymással, vagy csak telefonon beszélnek, fontos híreket hallhat tőlük.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lelkesen, és vidáman telik ez a nap. A kialakuló konfliktusokat egy mosollyal vagy egy okos szóval fel tudja oldani. Találkozói nagyon jól fognak sikerülni. A bolygóállások megkönnyítik a másokkal való együttműködést.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai napon számítson rá, hogy meg kell változtatnia a programját. Akármit is tervezett mára, egy váratlan esemény keresztülhúzhatja a számításait. A kedvesével is lehet egy kisebb összezördülése.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Önnek valóban van oka örülni! A Merkúr együtt áll a Vénusszal: ez a bolygóállás a következő napokban sok szerencsét hozhat. Ha már hosszabb ideje követ egy célt, és eddig nem jutott eredményre, akkor mos kezdjen bele egy újabb kísérletbe.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma minden bolygó kellemetlen fényszöggel támadja önt. Sajnos mit sem ér a romantika, a rajongás… A Vénusz és a Szaturnusz kellemetlen fényszögben találkoznak egymással, és bizonyos párok nehéz időket élnek meg. Küzdjön saját kapcsolatának boldogságáért!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Jupiter a Skorpió jegyében jár, ez nagyon szerencsés időszaknak számít, ráadásul most más bolygók is kedveznek önnek. Ma új irányba terelheti az életét egy szerencsés véletlen folytán.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Sok pozitív dolog történhet önnel. Egy ajándékot is kaphat, bókokkal látják el, váratlanul pénzhez juthat, bármi lehetséges. Este egy kis testmozgás kifejezetten jót fog tenni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Vénusz-Merkúr együttállása okozhat érzelmi viharokat az életében. A kedvesével is összetűzésbe keveredhet, amit elsősorban a saját kiélezett érzékenységének köszönhet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A munka területén változásra kell felkészülnie – most nincs helye az álmodozásnak, ki kellene dolgoznia egy B-tervet is. Őrizze meg a nyugalmát, bármilyen rázós is a helyzet. Este gyújtson illatgyertyát, ez most nyugtatólag hat önre.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A párkapcsolatában és a baráti kapcsolataiban is csupa jóra számíthat. A munkahelyén ugyan lehetnek apró nézeteltérések a viszonyokban, de azokat hamar eloszlatja remek humorával. Ma sikerül mindenki arcára mosolyt csalnia!

Négy nyomós érv, hogy miért jó zokniban aludni Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A zokniban történő alvásnak a szervezetre tekintve van néhány meghökkentő, ámbár rendkívül pozitív hatása. Mutatjuk a tudományos megfigyelésen alapuló tényeket! 1. Több orgazmus A groningeni egyetem 2005-ös kutatása szerint az éjjeli zokniviselés élénkíti a pár... Tovább a cikkhez

Néhány jól bevált trükk, melyekkel elkerülheted a hétfői kómát Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A hétfőt nem csak Garfield utálja, az egyszer biztos. Az ember általában nyúzottan, kedveszegetten indul neki egy-egy új munkahétnek, keserédes nosztalgiával gondolva vissza a hétvégékre. Erre a problémára nyújtunk megoldást a következő 7 jó tanáccsal. 1. Ne zabál... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA