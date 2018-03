Napi horoszkóp – 2018. március 19.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Most szokatlanul határozottan tisztában van a céljaival, és konokul ki is tart mellettük. Ha valaki megkérdőjelezné a helyességüket, azért ne utasítsa el kerek perec a kételyeit.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma meglehetősen nyugtalan napra számíthat a munkahelyén. A viták elha­ra­pózhatnak, önnek azonban jobb lenne tartózkodnia tőlük. Ha csak nincsen döntéskényszerben, húzódjon a háttérbe.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy kínos témát is könnyedén megtárgyalhat ma, ha a sikerül könnyed, tréfás hangot megütnie. Így többet elérhet, mintha teljes csatasorba állít érveket és agresszívan mindent megcáfol.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold a Kos jegyében áll. Társaságban nagy sikert arathat a mai napon, leginkább estefelé; mindenki rajong önért, tenyerükön hordozzák. Használja ki a sikert jövőbeli céljai megalapozására!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Tanácsosabb most visszafogottabban nyilatkoznia. Nemcsak a sértés elkerülése miatt, hanem mert talán később maga is belátja, hogy elhamarkodottan ítélkezett.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön alapve­tően konzervatív fajta, ezért mindig nehezére esik, ha valamilyen változásra kényszeríti önt a sors. Most mégis önnek kell élen járnia a változtatásokban.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hiába a jó kollégák és a kellemes környezet, mégis kezdi tehernek érezni a munkát, amit éppen végez.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma nehéz helyzetbe hozza a kedvesét, s mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek önnel. A dolgoknak a mélyére lát ugyan, de egyáltalán nem biztos, hogy helyesen értékeli azokat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagy pénzügyi tervei vannak; ezek nagy része reális, de van olyan is, ami illuzórikus, ködös. Vágyai nem reménytelenek, csak éppen meg kell találnia a megfelelő partnert.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold a Kos jegyében van. Úgy érzi, hogy új munka­helyet kellene keresnie. Egyelőre azonban tartsa titokban ezt a vágyát: a helyzete még sehol sem biztos.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagy utazásra szánhatja el magát, ami akár egy hosszabb külföldi kiküldetés is lehet. Ha nem is veszi nyakába a világot, az érdeklődési köre akkor is kitágul.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Otthonát érintő pénzügyi kérdések foglalkoztatják: most pontot tehet egy régóta elhúzódó vitás kérdésre, és még jól is jön ki az alkuból.

