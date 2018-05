Napi horoszkóp – 2018. május 9.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vidám és barátkozó kedvében van, itt az ideje, hogy jelét adja szerelmi vonzalmának. Az illető remélhetőleg tudja, hogy ön szereti, csak jól esik neki ezt ismét hallani. Este menjen társaságba, ez a mulatozás ideje.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nem alkalmas az idő pénzügyi tárgyalásokra, pláne nem a gyors meggazdagodást ígérő manőverekre. De ön óvatos játékos és egyelőre még csak tárgyalásokat folytat, annak megbeszélésére, a részletek kivesézésére teljesen megfelelő idő, de még ne tegyen lépéseket.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyon kellemes hangulatban van, hasznára válik egy kis pihenés, szórakozás, vendégeskedés a mai nap folyamán. Barátkozó kedvében van, menjen el régi osztálytársait meglátogatni, vagy rég nem látott rokonait – mindegy, csak társaságban legyen.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Foglalkozzon ma nehéz, megerőltető munkával, ez nagyon jót tesz ma önnek. Nagyon szívesen lenne egyedül, ha mégis társaságban van, most ott is csak komoly dolgokról képes beszélni. Nyugodt, elmélyült, józan lelkiállapotban van.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hajlamosabb lesz ma kissé tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarója ér, egy kis önmérsékletet vagy óvatosságot ön is tanúsítson! Minden tekintetben fékeznie kell kényszeresen túlzó hajlamát, mert túllő a célon. Olyannyira magabiztos, hogy már-már dölyfösségnek tűnhet. Minden téren tartózkodjon a túlzástól.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Mostanában minden gördülékenyen megy a munkahelyén, főleg pozitív kisugárzásának köszönhetően. Művészeti témákkal kerülhet most kapcsolatba üzleti vállalkozása kapcsán. Azon kaphatja magát, hogy romantikus érzelmeket táplálhat főnöke iránt, vagy egy önnél jóval idősebb személy iránt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Alig kell most még a kisujját is mozdítani, hogy pénzt vonzzon magához, ez lehet hitel, vagy baráti kölcsön. Csak akkor fogadja el, ha valóban szüksége van rá, mert később nehézségbe ütközhet a visszafizetése…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Túlzottan érzelmes ahhoz, hogy most objektív döntéseket hozzon pénzügyekben. Befektetései, spekulációi nincsenek megfelelően átgondolva, így jobb, ha később bocsátkozik ilyen jellegű témákba. Mélyebb érzelmi életet szeretne élni a mai nap folyamán, ennek nincs is semmi akadálya, mondja el párjának, hogyan érez iránta.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Most képes önmagát elfogulatlanul szemlélni. Legyen egyedül és gondolkodjon el a dolgairól, nem fogja magát magányosnak érezni, mert eltelíti magát belső ereje, ha mégsem, akkor beszéljen egy idősebb személlyel, aki bölcs tanácsokkal látja el önt. Lelkileg kiegyensúlyozott állapotban van.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Okkal, vagy ok nélkül úgy érezheti, hogy most senkitől nem kap érzelmi támogatást, ne hozzon ma érzelmi természetű döntést. Hajlamos lehet ma belül tartani a gondjait, elhagyatottnak érzi magát, eluralkodhat önön most a pesszimizmus és még bűntudat is gyötri. Szerencsére gyorsan eltelik ez az időszak, és a dolgok biztosan nem állnak olyan rosszul, mint ahogy gondolja.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Gondolatai ma gyorsan összezavarodnak, ami megnehezíti a kapcsolatait, ez könnyen félreértésekhez vezethet. Érzelmeire van hangolva, de nem tudja jól kifejezni őket, ezt a zavaros napot jobb ha versolvasásra vagy álomfejtésre használja. Alkohol vagy drogok használata ma nagyon károsan befolyásolná önt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma kifejezetten médiumi adottsággal rendelkezik, először próbálja ki magán, még mielőtt másoknak is tanácsot adna. Szabadjára engedheti szárnyaló fantáziáját, írjon verseket, meditáljon, de bármit is csinál, legyen azzal tisztában, hogy valóságérzéke ma nincs a topon…

