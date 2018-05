Napi horoszkóp – 2018. május 8.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma elhatározza, hogy munkahelyet vált, vagy más nagyratörő célt fogalmaz meg. Becsvágya hatalmas és most meg is valósítja a céljait, mert minden eszköze megvan hozzá, ön egyszerre önállóságra, változásra és nyugalomra vágyik. Mások szinte már fenyegetve érzik magukat a kimagasló erejétől, győzze meg őket, hogy érdemes összehangolni törekvésüket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szakmai ügyek kerülnek most napirendre, ezt örömmel veszi, hiszen önnek is van egy-két ötlete, amit szeretne a többiekkel megbeszélni. Úgy tűnik, el is fogadják a javaslatát és egy darabig a rivaldafénybe is kerülhet. Főnöke talán most személyesebbé is szeretné tenni szakmai kapcsolatukat. Munkahelyén most megismerhetik igazi énjét, amivel kivívja a többik elismerését.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mostanában nagyon unja már azt a rutint, ami a munkájában körül veszi, ki akar törni a megszokásból. Iratkozzon be valami tanfolyamra vagy ruccanjon ki valamelyik szomszédos országba. Szüksége van egy kis szellemi kalandozásra.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold most önt a nyolcadik sorsterületén látogatja meg, ilyenkor hajlamos érzelmesebb hangulatba kerülni. Okkult témákról olvashat a nap folyamán, lét-nemlét kérdései érdeklik ilyenkor, ne adja át magát hangulatának. Emésztési zavarok kínozhatják, lehet, hogy túlette magát, diétázzon.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold ma a külvilág számos csábítását ígéri, felébreszti önben a népszerűség iránti vágyat, ma szeretné a világot a keblére ölelni. Szívesen megy társaságba, ahová mindig örömmel is hívják. Abban azért legyen biztos, hogy nem erőltetheti rá akaratát a környezetére…

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kiváló a mai nap társas érintkezésre, különösen az őszinte beszélgetésekre, esetleg filozofikus eszmecserékben is lehet ma része. Lehetősége nyílik felsőbb szintű tanulmányokra jelentkezni. Ha egyikhez sincs kedve, látogassa meg rég nem látott rokonait.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mélyebb érzelmi életet szeretne élni, ez csak önön múlik, mutassa meg partnerének hogyan érez iránta, higgye el ma viszonzásra talál. Ha vannak gyerekei, szenteljen nekik nagyobb figyelmet, ez a befektetés mindig megéri! Ne legyen birtokló és túlzottan védelmező sem, hiszen az önállóságra kell nevelnie őket.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma a családjához fűződő érzései kötik le a figyelmét, mélyebb önismerethez juthat, rájön milyen idejétmúlt gondolatok, szülőktől átvett minták irányítják viselkedését, ezeknek a helytelen szokásoknak az automatizmusait el kell hagynia. Ön pontosan tudja, ereje csak annak van, aki képes önmagát is legyőzni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Tömérdek lehetősége nyílik ma a kommunikáció minden fajtájára. Könnyedén ki tudja fejezni magát, mert nagyon is tisztában van önmagával.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma hangulata kissé borongós, ez abban is megnyilvánulhat, hogy úgy szól a másikhoz, hogy abba hirtelen belefagy a szó. Még a legjelentéktelenebb dolgok sem kerülik el ma a figyelmét, és ennek hangot is ad, ez mások szemében szőrszál hasogatásnak tűnik. Nem tesz különbséget kicsi és nagy hiba között.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma rátalálhat valakire, akivel új barátság szövődhet, önnél az eszmei azonosság már a barátság alapja. Nagyon jól megtűri maga körül a csodabogár figurákat, hiszen bizonyos értelemben ön is az. A kíváncsisága már-már az egekbe szökken, teljesen új barátjára tud koncentrálni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyszerű alkalom, hogy barátai és szerettei körében kifejtse nézeteit bizonyos témákról, de ne felejtse el meghallgatni a többieket sem, mert nagy kincset kaphat. A kommunikáció területén ön bizonyára fáradhatatlan lesz, élete felpezsdül, többet mozgolódik ma az emberek között.

