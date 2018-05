Napi horoszkóp – 2018. május 7.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az első sors területén rossz fényszögeket kapó Merkúr nem könnyíti meg az kommunikációt. Jelen pillanatban ön a viták nagymestere, véleményét harcosan védi, ravasz, és csak saját érdekeit képviseli. Cinikus, kritizál, és még partnerét is képes saját maga ellen fordítani. Néha fejjel megy a falnak, néha meg lapít vagy düh kitörése van. Menjen el inkább futni, vagy hűtse le magát az uszodában a hideg vízben!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénzére nagyon vigyázzon, mert sok olyan emberrel összehozhatja ma a sors, aki csak arra vár, hogy hogyan tud valamilyen előnyhöz jutni a másik ember kárára. Lehet, hogy a fizetéséből akarnak levonni a sok késés miatt, mindenképpen fennáll a megtévesztés lehetősége.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Elképzelhető, hogy a jó fellépését más emberek megtévesztésére használja a mai napon. Nem szeretné a legkisebb lekötöttséget sem elviselni, megnyerő stílusával ezt most el is tudja kerülni. Ma igazi szenvedés az ön számára a magány.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ez a sok bolygó a hetedik sorsterületéről pereskedést jelezhet, jó lenne egyezségre jutni. Ez önön is múlik, próbáljon meg alkalmazkodni és a jobbik arcát mutatni. Hozhatnak a bolygók baráti együttműködést is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Mint mindig most is rengeteg energiával rendelkezik, törekedjen a fegyelmezettségre, mert valamilyen eszközzel megvághatja magát. Inkább dolgozzon, egyedül és nagyon óvatosan, ha gépek közelében van. Olyan érzése van, hogy most nem kapta meg azt a bizalmat, amit megérdemelne.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A szerelmi sorsterületről még mindig kapja a jótékony hatásokat. A partnerét valamilyen egészségügyi panasz kínozhatja, ezért türelmetlenebb lehet a szokásosnál – ez nem önnek szól, engedje el a füle mellett a megjegyzéseket. Ma rengeteg energiája van, de kevés önfegyelme.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha ön szingli, vigyázzon, kivel ismerkedik ma! Hitelt se kérjen, és ne is adjon kölcsön, mert soha nem kapja vissza az összeget! Megtévesztő emberek kerülnek most az útjába.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Önnek semmilyen problémája nincs, szereti kedvese, jó kapcsolatban áll testvéreivel, talán a gyerekek között kell egy kis szabályozás. Örüljön a szerencséjének!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha van valami egészségi problémája, akkor ön most nagyon jó kezekben van, bízhat orvosaiban, tudásuk nagy, mindegyik elismert szaktekintély a maga területén. Gyerekei néha kihúzzák a gyufát önnél, de hamar le tudják zárni a konfliktust.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Párkapcsolata csodálatosnak ígérkezik a mai nap folyamán. Ön erre már régóta nyitott és nagyszerűnek látszik az a lehetőség, hogy egy munkahelyen is dolgozzanak.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön elég jól bírja az egyedüllétet, de mostanra már mégis szeretne valakihez tartozni. A mai nap erre biztos nem alkalmas, mert akihez mostanában közel került, igencsak anyagias személy… Engedjék el egymást békében, és örüljön, hogy csak ennyi veszteséggel megúszta.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kellemetlen helyzetbe kerülhet, egy rokona önre hárít valamilyen pénzügyi kötelezettséget. Rosszul eshet önnek, hogy belekényszerítették ebbe a helyzetbe.

