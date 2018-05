Napi horoszkóp – 2018. május 4.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egyszerűen ön ma a munka megszállottja, semmivel nem lehet elmozdítani a kitűzött terveitől, annyira elszánt. Nagy fáradalmainak meglesz a jutalma.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy főnökei nem tartják be a jogi kötelezettségeiket. Túlórát csak akkor vállaljon, ha megfelelően kifizetik.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma a hangsúly az egymásrautaltságon van, a közös kassza kezelése most egy kicsit problémát jelent. Ne számítson egyetértésre partnerével, nem ugyanarra akarják költeni pénzüket.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Partnere vagy főnöke hajlamos a szokásosnál sokkal nagyobb elvárást állítani ön elé. Ha úgy érzi, van most elég fizikai ereje ezt teljesíteni, akkor tegye meg!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma több gondot kell fordítania teste gondozására, felmerülhet, hogy szükség van egy alapos kivizsgálásra.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kapcsolatai ma egy kis nehézséget mutatnak, úgy is mondhatnánk, nem zökkenőmentesek, főleg ha bezárkózik… A gyerekeivel is akadhat most teendője bőven.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Partnerével ismét csak összecsaphatnak valamin, beszéljék meg. Bizony, ön sem hibátlan.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A mai nap a befelé tekintés időszaka lehet, figyelje meg kapcsolatait és próbálja meg kiértékelni őket. Fontos információkat tudhat meg saját magáról is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma pénzügyei kötik le figyelmét, ha gondjai vannak értékei kezelésével, gondolja át, hogy valóban olyan sokat jelentenek-e önnek.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma a munkahelyén mindenképpen sikerei lesznek, bármit meg is tesz ezért, hiszen semmi más vágya nincs, minthogy elérje a vezetői pozíciót.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön ötletzsák, semmi kedve dolgozni, mégis megoldja, hogy a feladatát mások elvégezzék, és úgy nézzen ki, mintha azt önmaga tette volna.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nem alkalmas a mai nap spekulációs ügyekre, mert könnyen becsaphatják, ma nincs a realitásérzéke csúcsán. Némi zavarodottság is jellemző lesz önre.

Videó: 15 csináld magad módszer lakásdekoráláshoz Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Sokat spórolhatunk, ha a lakberendezési áruházak polcai helyett a kreatív boltot, vagy a szerszámáruházat választjuk, ráadásul saját kezűleg sokkal egyedibb dekortárgyakat alkothatunk. A 5-Minute Crafts alábbi videójában páratlan ötleteket tálal, amelyekkel valódi... Tovább a cikkhez

Grillezni jó – és egészséges Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Grillételek: egészségesebbek az olajban vagy zsírban sült társaiknál. A jó idő beköszöntével hivatalosan is elkezdődött a grillszezon. A grillételek egyik előnye, hogy egészségesebbek, mint az olajban vagy zsírban sült társaik – annak érdekében, hogy minél egészsé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA