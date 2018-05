Napi horoszkóp – 2018. május 29.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz helyzete azt jelzi, hogy egy fantasztikus emberrel ismerkedhet meg, szinte első pillantásra fellobban önben a szerelem. Az illető lehet, hogy más nemzetiségű.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az ön esetében a társkapcsolatok területén már hosszú idő óta Jupiter áll, ami hátráló mozgásban látszik. Ön valószínűleg elgondolkodik a kapcsolat jövőjén, mivel mostanában újabb jelentkezők is akadnának bőven… Azt is tudja azonban, hogy a párja mennyire szereti, ezért bizonytalan.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Önnek a hivatása területén lesz a legtöbb, és a legnehezebb dolga… A pénzügyei viszont rendkívül jól alakulnak, váratlan jó hírt kaphat, esetleg egy korábbi üzleti befektetése nem várt hasznot hoz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A szerelem területén ígérnek boldogságot a bolygók. Ön nagyon népszerű és vonzó, stílusa kellemes és szórakoztató. Ha szingli, most nagy esélye van a flörtre és az ismerkedésre!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Nyilas telihold az ön társasági életében mindent felforgat, annyian szeretnének most önnel ismerkedni, hogy nehezére esik lerázni a sok jelentkezőt! A csapatmunka most különösen jól megy önnek, bele is kezdhet ma egybe.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az ön uralkodó bolygója, a Merkúr a Bika jegy végén toporog. Önnek fáj a mandulája vagy a torka, esetleg a nyelőcsővel lehet valami kisebb problémája, ami hamarosan elmúlik. Szeretne a hivatásában valamit megújítani.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz kap most két támogató fényszöget a Jupitertől és a Neptunusztól, így garantálva van az ön számára egy új szerelem! Az illető lehet külföldi is, de ez nem fog gondot okozni önöknek!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön talán eljegyzésen töri a fejét, vagy összeköltözésen – boldogságot ígérő konstellációk segítik ma. Rendkívüli szerencse esetén ön túlzottan nagyvonalú lehet. Ígéretes időszak elé néz, aminek bekövetkezte majdnem bizonyos.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A telihold most a társkapcsolataiban okoz némi felfordulást, sajnos ez a bolygóállás többször szakít, mint összeköt… Lehet, hogy ön meggondolatlanul kiadja párja útját, aki erre nem is számított. Ön most nagy lekötöttségnek érez egy kapcsolatot, és jobban vágyik a függetlenségre, ám érett személyek ezt meg tudják beszélni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön már régóta töri a fejét a tartós elköteleződés kérdésén, most ennek is eljött az ideje. A zodiákusban nincs elszántabb jegy, mint ön, amire egyszer rászánta magát, azt el nem engedi…

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön racionálisan gondolkodik, észérvekkel mindig meg lehet győzni, de valamennyi jegy közül önnek a legnehezebb tartós kapcsolatot teremteni és azt megtartani. Most is ez a helyzet, nem nagyon szívesen áldozná fel függetlenséget a kínálkozó lehetőségek oltárán, nem akar változtatni életvitelén.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön kapcsolataiban fenntartás nélkül kinyilvánítja érzéseit, szentimentális és romantikus lévén ön mindig két lebegés között van – így van ez most is. Nagyon boldog napra számíthat!

