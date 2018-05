Napi horoszkóp – 2018. május 22.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold az ön hatodik sorsterületérül érezteti stabil és biztonságos hatását. Ne palástolja el érzelmeit és túlzottan ne védje meg őket. Képes lesz most elfogulatlanul kezelni önmagát, érzelmi élete egyensúlyba kerül, belső béke uralkodik önön, és józan lelkiállapotban van.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz kedvez önnek. Most úgy tudja kifejezni az érzéseit, hogy közben nem esik túlzásokba, hiteles és őszinte. A párja nagyra fogja értékelni a szavait!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr helyzete némi túlzásokba hajlamosítja a munkában, és talán a sok feladat elő is idézhet némi egészségügyi panaszt. Ma jobb, ha nem vállal túl nagy kockázatot, akármilyen jónak tűnő üzlettel is kecsegtetnék. Inkább válassza a lassú, de biztos előrehaladást, mintsem a nagy hasznot ígérő, de annál nagyobb kockázatot jelentő megoldást.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Olyan munkát kell elvállalnia, melyhez semmi kedve nincsen. A kényszer azonban nagy úr, és most sajnos nincsen abban a helyzetben, hogy válogathasson. Ne aggódjon: a végén még meg is szereti, amibe kényszerült.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Le kellene végre győznie morgolódásra, zsörtölődésre való hajlamát, ami az utóbbi időben sajnos nagyon is eluralkodott önön. Ezzel nem hozza kedvező hangulatba sem a társát, sem a gyerekeit. Pedig valami mulatságra készülnének éppen.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az ön uralkodó planétája, a Merkúr egy csodálatos fényszöget alkot a Neptunusszal. Ámulatba ejtő módon bele tud látni embertársa lelkivilágába, működésbe lépnek ösztönös megérzések, de kissé homályosan fejezheti ki magát. Legszívesebben álmodozással töltené a napot.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kivételesen önnel is megeshet, hogy mások akarata győz az öné felett. Ha nem is esik ez most olyan jól, inkább fogadja el a helyzetet, ne lázongjon ellene. Hamarosan revansot vehet, és azzal még jobban jár.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Az egyes sorsterületén álló Jupiter szemben áll a Merkúrral, ez most önt kissé az üzleti irányba tereli. Ha elég időt ad magának a finom részletek kibontakozásához, az üzleti lépések nagyon jól fognak sikerülni. Fogja vissza fennhéjázó természetét, nincs rá szükség.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma a Hold meglátogatta az ön tizedik sorsterületét, ez azt jelenti remek ötletekkel áll elő. A főnökei egy az egyben elfogadják újító ötleteit és most egy kicsit a rivalda fénybe is kerülhet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az életébe beköszöntő előnyös időszakot csak akkor használhatja ki, ha van ereje és türelme utána is járni a dolgoknak. Ne legyen rest magától a nyilvánosság elé állni. Ma erre is lesz lehetősége egy rendezvényen.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Jobb lenne beismerni a tévedését, mintsem takargatnia. A nyíltsággal, a hibák beismerésével sokkal többre mehet, mint ha magamagát kényszeríti örökös hazudozásba.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A pénzügyek terén lassú javulásra számíthat, de ehhez azért tennie is kell. Szép, vagy nem, de ma lehetősége lesz kihasználni ennek érdekében egy baráti kapcsolatát. Ne restelljen segítséget kérni, mert most sok múlik rajta!

Videó: Yanni vagy Laurel? Íme a hang, amit minden ember másként hall Valóságos netes szenzáció lett egy audio fájlból, amit mindenki másképp hall - a Yanni vs. Laurel kérdés több ezer embert ugrasztott már egymásnak a világhálón. No de mi lehet a dolog megoldása, miért hall mindenki mást? Kinek van igaza? Vagy mindenki téved? Forrás: youtube / Paul Street ... Tovább a cikkhez

Világmárka-alapítók, akiket nem biztos, hogy megismer A híres brandek megálmodói között vannak olyanok, akik sütkéreznek a rivaldafényben, például címlapokon szerepelnek, vagy gyakran járnak társas eseményekre. Akadnak viszont, akik kerülik a felhajtást, és inkább a háttérbe húzódnak. Ilyen emberek sikersztorijait gyűjtötte nemrég egy csokorba a Bright... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA