Napi horoszkóp – 2018. május 2.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Remek hangulatban ébred, érdemes olyan feladatokat keresni, amelynél elengedhetetlen mások segítsége. Képes ugyanis összehangolni a folyamatokat, úgy irányítani, hogy az minden fél részére egyértelmű és elfogadható legyen. Tűzzön ki bátran merészebb célokat maguk elé, hiszen a lelkesedés a nap folyamán végig kitart mind Önben, mind a környezetében élőkben. Kellemesen elfárad, de az eredmények bőségesen kárpótolják ezért.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Tervezzen be a mai napra igazi kihívásokat jelentő feladatokat, hiszen mind fizikailag, mind szellemileg kiváló formában van. Ha nehezen is indul az úton, ne bizonytalanítsa el, hiszen a remek ötletek a legjobb pillanatban érkeznek, így gyorsan átlendül a holtponton. Hamar talál segítséget, ha úgy gondolja, egyedül nem boldogul, de ha mégsem osztozkodna a sikerekben, akkor bátran küzdjön egymaga a felmerülő nehézségekkel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mozogjon emberek között, mert most remekül megtalálja velük a közös hangot. Bár nem tervezett túl sok feladatot a mai napra, végül olyanokra is sort kerít, melyeket eddig halogatott, hiszen kéznél a segítség, még kérnie sem kell. A siker borítékolható, hiszen egyre lendületesebb, ahogy jönnek az eredmények, úgy gyűlik Önben az energia és a kihívások iránti vágy. Tartalékoljon az esti órákra is, otthonában is szükség lesz Önre.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kerüli az embereket, mert nem érez magában elég türelmet ahhoz, hogy megértse őket. A valódi megoldás azonban nem a menekülés, hanem az okok feltárása, hiszen önmagával nincs kibékülve, ebből ered valójában az idegesség, ingerültség. Gondolja át, mivel elégedetlen valójában, mert így gyorsabban kilábalhat ebből a lelki gödörből. Érdemes szeretteivel is leülni, megbeszélni a problémákat, hogy a viharfelhők mihamarabb elvonulhassanak.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Igyekezzen elterelni a figyelmét a magánéleti problémáiról, mert azokat jelenleg még nem áll módjában megoldani. Hosszú és fáradságos utat kell bejárnia minden félnek, hogy megtalálják végül a közös nevezőt, ezt nem sürgetheti csak azért, mert Ön már készen áll arra, hogy megegyezzenek. Egyelőre adjon teret és időt a többieknek, Ön pedig foglalkozzon más kérdésekkel, hiszen az élet egyéb területein is helyt kell állnia.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Új úton indul el, de ne égessen fel maga mögött minden hidat. A kihívások egyelőre ugyan lekötik minden figyelmét és úgy gondolja, nincs is már a múltban semmi olyan, amihez érdemes lenne ragaszkodni, de az újdonság varázsa előbb-utóbb eloszlik, és akkor szeretne kicsit visszatérni azokhoz, akik a múltban jelentették a biztonságot és a boldogságot. Ápolja ezeket a kapcsolatokat is, nem szabad csak rövidtávra előre gondolkodni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nehezen indul a napja, ezért érdemes a fontos megbeszéléseket inkább elnapolni és csak azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amelyek nem tűrnek halasztást. Hiába próbál összpontosítani, gondolatai elkalandoznak, bár nehezen tudná megfogalmazni, mi is hiányzik most az életéből. Ne erőltesse ezt a kérdést, hagyjon időt magának, hogy letisztuljanak a vágyai és ismét összeálljanak a tervek a fejében.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mivel nehezen tudja szavakba önteni a gondolatait, nem is várhat megértést és elfogadást a környezetében élőktől. Vonuljon félre és foglalkozzon olyan feladatokkal, melyek nem igénylik a segítséget, és amelyek miatt nem kell másokkal érintkeznie. Ha teheti, mozogjon kicsit a friss levegőn, a természet számos csodája vár arra, hogy felfedezze. Nem kell mindig gondolkodni, érdemes néha kiüríteni a fejét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Még időben vegye észre, ha a vita elfajul és távozzon azelőtt, hogy valóban mély sebeket ejtenének egymáson. A nézőpontok ugyanis oly távol állnak egymástól, hogy külső segítség nélkül reménytelen lesz megtalálni a közös nevezőt. Egyelőre engedjen a másik félnek és kerülje el addig, amíg nem talál egy olyan embert, aki közvetítene Önök között és rávezetné mindkettőjüket a helyes útra.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Eddig álmodozhatott, ideje most már a tettek mezejére lépni. Tudja le mielőbb a kötelezettségeit, hogy végre azokkal a tervekkel foglalkozhasson, melyeket valóban a szívügyének érez. Olyan energiák szabadulnak fel így Önből, melyek szárnyakat adnak és megállíthatatlanul halad a céljai felé. Bátran dönti le a leküzdhetetlennek hitt akadályokat, hiszen pontosan tudja, mit szeretne elérni és ilyenkor

megállíthatatlan.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bár nem voltak tervei a mai napra, mégis csalódottságot érez, ahogy telik az idő, mert valamit hiányol. Gondolja át, mik azok a távlati tervek, amelyek akár már most megvalósíthatóak lennének és válasszon ki legalább egyet, hogy foglalkozzon vele. Ne másokban keresse az elégedetlensége okát, inkább tartsa szem előtt, hogy saját magának kell megteremtenie a boldogságát. Ha új célokat tűzhet ki, hamarabb átlendül a holtponton.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Készen áll arra, hogy valami újba kezdjen, csak azt nem tudja, merre induljon. Ne keresgéljen görcsösen, mert azzal csak egyre ingerültebbé válik és szinte észre sem veszi így a valódi kihívásokat, melyeket annyira hiányol jelenleg az életéből. Nem a nagy változás az, ami ugyanis igazán hiányzik, hanem az olyan akadályok, melyek leküzdése elégedettséggel és magabiztossággal tölthetné el.

