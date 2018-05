Napi horoszkóp – 2018. május 18.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma nagyon tisztában lesz az érzéseivel és azt pontosan ki is tudja fejezni, teljesen rá tud hangolódni érzelmileg bárkire. Nagyon magas önben az empátia szintje, és igényli a családja háttér támogatását.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Érzelmileg totálisan rá tud hangolódni a mások igényeire, ez egy megfelelő pillanat bemutatkozásra vagy közszereplésre. Érzelmei ilyenkor elmélyülnek és barátai vagy rokonai megértő támogatására szorul. Érzékenysége zavaró tud lenni egy esetleges konfliktus helyzetben, maradjon tényszerű.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A mai napot szentelje a részletekkel való foglalkozásnak, a nagy áttekintést jelentő munka most kissé megerőltetőnek bizonyulhat. Ma a precizitás és a koncentráció az erős oldala, könnyen megbirkózik aprólékosságot igénylő részfeladatokkal, viszont elriaszthatnak a mindent felölelő, átfogó szemléletet igénylő munkák.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma az uralkodó planétája pontosan a Rák jegyében trónol, ez okozhatna némi hangulatingadozást, de nem fog, mert a vele pontosan oppozícióban álló Szaturnusz ezt nem engedi. Ha problémája adódna, azt meg tudja beszélni egy idősebb, tiszteletre méltó személlyel, aki az ön problémája iránt nagy megértést tanúsít. Ha nem tud döntést hozni, ne is erőltesse, néhány nap múlva elmúlik ez a tranzithatás.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Rengeteg kemény munka vár önre és valószínűleg kevés elismerés. Ez utóbbi hiányát hivatali súrlódások okozzák, be kell bizonyítani önnek, hogy valóban meg tudja csinálni azt a feladatot. Ne adja fel!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Remek alkalom kapcsolata javítására, különösen a nőkkel tud most harmonikusabb viszonyt kialakítani. Ma egyébként is mindenkivel szóba elegyedik, mert kifejezetten barátkozó hangulatában van. Ma mindenféle elképzelésének hangot ad, és megtalálja a támogatókat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a munkahelyén felfigyelnek önre, ez kiváló ötleteinek köszönhető. Most zsigerből ráérez embertársai szükségleteire és hirtelen a hőn áhított reflektorfényben találhatja magát, ami az ön számára cseppet sem teher, hiszen születése pillanatától idevágyott. Jól szerepel társasági összejöveteleken vagy tárgyalásaikon. Előfordulhat, hogy a kollégáinak bemutathatja a párját.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy képzeletbeli utazás? Az is valami, de Szaturnusz most gondoskodik arról, hogy elvágyódása ne csak álom maradjon, hanem megmutatkozzon a realitásokban is. Munkahelyén kiküldetésre számíthat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy csodás idegen leveszi önt a lábáról, nem tud neki ellenállni, de valljuk be, nem is akar… Annyi kellemetlenség történt az elmúlt időben, hogy most a legkisebb jó szónak is örül, ez az ismeretlen pedig egy pillanat alatt az ujja köré fogja csavarni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Egy minden szinten megfelelő személlyel fog megismerkedni, akiről először azt gondolja, határozatlan személyiség, de később kiderül, hogy egy nagyon is talpra esett emberről van szó. Tetszik önnek az illető praktikussága és pragmatikussága, összeillő pár lennének.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az ön jegyébe belépett a harcos Mars istenség, és mintha ez még nem volna elég, egy igen kellemetlen fényszöget alkot az Uránusszal, aki szintén nem a békét hozza el. Ez a fényszög kapcsolat lehetne igen produktív és tevékeny, vezethet egy nagyon jó eredményhez, de a veszélyérzet kikapcsolásához is, így szinte borítékolva van az összezördülés, főleg a családtagjaival.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha a közvetlen környezetében változás történt és ez minden bizonnyal így van, akkor a szomszédokkal való perpatvar most nem marad el. Most ön is hajlamos a kirohanásokra, hiszen a nyugalma forog kockán.

9 bizonyíték arra, hogy a leggazdagabb férfiak nem csak topmodellekkel randiznak Létező sztereotípia, hogy a gazdag és híres férfiak feleségei tenyérnyi kutyussal mászkálnak, és naponta látogatják a különféle szépségszalonokat. Csakhogy ez egyáltalán nem igaz. Legtöbbjük teljesen átlagos nő. Aranyosak, iskolázottak és nem csupán a külsejük izgatja őket. A Brightside most olyan p... Tovább a cikkhez

Videó: Megkönnyítjük az életed 20 kiváló öltözködési tippel Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Egyszerű atlétából body, leggingsből felső, farmernadrágból miniszoknya készíthető tű, olló, cérna, és minimális energiabefektetés segítségével. Forrás: Youtube/5-Minute Crafts GIRLY [related-post post_id="3852754"] [related-post post_id="3849983"] [rel... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA