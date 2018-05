Napi horoszkóp – 2018. május 16.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Picit nyugalmasabb hangulatban telik a mai nap. Mai nap alkalmas precíz, nagyobb türelmet igénylő munka végzéséhez, vagy bármit valóra válthat, amit már régóta tervez.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az ön jegyében álló Merkúr egy gyönyörű fényszöget alkot a biztonságot ígérő Szaturnusszal. Ez egy remek alkalom önnek belekezdeni egy új vállalkozásba! A Hold a második sorsterületről biztosítja az anyagiakat is, ha befektetni kíván.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold az ön jegyében tartózkodik ma, ez kissé ingataggá teszi gondolkodásában. Fontos döntésekben is inkább az érzelmei kerekednek felül.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma felerősödik önben a hangulati ingadozásra való hajlam. Az intuíciójára hallgasson bátran, mert a megérzései most remekül működnek!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A társasági élete ma felélénkül, sok új ismeretségre számíthat, ám ezek nem mindegyike lesz tartós… Szerencsére ön ezen gyorsan túlteszi magát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az ön uralkodó bolygója, a Merkúr a Szaturnusztól kap egy nagyon támogató fényszöget, ami teljesen alkalmassá teszi önt arra, hogy a nehezen kezelhető munkát is óriási fegyelmezettséggel lássa el. Alkalmas a mai nap az aprólékos feladatok elvégzésére.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Új jövedelemforrása ma kissé késlekedik, ne izgassa magát ezen, a késés kamattal együtt megtérül – sokkal nagyobb haszonnal, mint amit valaha is mert remélni. Ma feltámad idealizmusa, mindenkin segíteni szeretne.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most egy kicsit alaptalan az optimizmusa, nehogy beszálljon egy „Légvár építő RT”-be. Legyen körültekintő, és kerülje a gyors meggazdagodást Ígérő manővereket, mindazonáltal ha óvatosan cselekszik, a siker biztosított az Ön számára. Szerencsejátékra ne adja a fejét!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold és Vénusz is az ön hetedik sorsterületén tartózkodik. Ez azt jelzi, hogy ma egy új szerelem toppanhat be váratlanul az életébe. Ez a csodás ismeretlen nagyon nagy mestere a hódításnak, ezért minden szavát gondolja át kétszer is!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma beleveti magát a munkába, figyelmét a munkájára irányítja, és élvezni is fogja, mert ismét javíthat rajta valamit. Egészsége miatt ne aggodalmaskodjon annyit, mert remek állapotban van a szervezete. Táplálkozással kapcsolatos kérdések foglalkoztathatják még a mai nap folyamán, ne legyen hipochonder!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A mai napon belépett az ön jegyébe a Mars, aki rengeteg energiával látja el önt. A kilátásokat csak az teszi kissé borússá, hogy kellemetlen fényszöget alkot az Uránusszal. Ez sajnos gyakran figyelmetlenségre és lázongó érzelmekre hajlamosít, meggondolatlansága miatt. Fékezze hevességét, kirohanásait!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Mars belépett ma az ön tizenkettedik sorsterületére. Ha ingerlékenynek érzi magát, ennek okát ne kívül keresse! Belső lelkivilágában vannak harcok, ez elől úgy menekülhet meg, ha másoknak segít önzetlenül. Ez önnek soha neme esett nehezére!

