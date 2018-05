Napi horoszkóp – 2018. május 14.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma a munkahelyén pénzügyi kérdésekben végre bedobhatja magát, kifejezetten kedvező fényszögállás mutatkozik erre, hiszen Merkúr átlépett a Bika jegyébe. Ez ráadásul ez az ön második sorsterülete, ami az üzleti megbeszéléseket hozhatja előtérbe.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai napon a Merkúr belépett az ön jegyébe, ez segítheti realitásokban gondolkodni, bizonyosabbá válnak pénzügyei, tud előre látóan cselekedni. Ön a mai nap folyamán kedves, beszédes és produktív lesz, szakmai műveltsége is előtérbe kerül, olyan emberekkel kerül össze, akik anyagilag nagyon megbízhatóak.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó planétája, a Merkúr, átlépett ma a Bika jegyébe, ami most egy kicsit anyagiasabb szemléletűvé teszi, tud ütközni másokkal, ha ez szükséges. Ez most az ön tizenkettedik sorsterületét érinti, ami a titkokhoz kötődik, lehet, hogy a mai tárgyalásai nem a nagy nyilvánosság előtt zajlanak vagy pedig még csak nagyon kezdeti állapotban vannak.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ön felett uralkodó Hold ma belép a Bika jegyébe, ami önt kifejezetten kedélyes lelki állapotba ringatja, mosolygós kedvességével az összes beszélgető társát leveszi a lábáról. A szavai és tettei gyakorlatiasságot árulnak el önről, a tényeket józanul felméri. Alkalma lesz ma egy idősebb személlyel átbeszélni azt, ami önt foglalkoztatja.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma megvillanthatja szakmai tudását, amivel mindenkit meg tud nyerni magának. A kormányrudat magához ragadja, a feletteseihez fordulhat akár fizetésemelésért is, minden biztosítva van az ön számára.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az uralkodó bolygója átlépett ma a Bika jegyébe, ez nagyon jó hatással van a lelkiállapotára, ismét visszanyerheti szellemi békéjét. Türelmet nyújt ez a tranzit, most tud eredményesen dönteni, saját és más anyagi dolgaiban lehetősége van megbízhatóan cselekedni és elmúlhatnak esetleges fejfájásai is.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Merkúr az ön nyolcadik sorsterületéről lehetőséget ad kedvező üzleti tárgyalásokhoz, különösen jó kilátása van vagyoni természetű dolgokhoz, másokat is megnyerhet közösen kezelt befektetésihez. Az anyagi bázisának megteremtéséhez kapcsolódik ez a mai nap.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Sikeres szerződéskötésre van ma kilátása, mindezt indokolja, hogy a hetedik sorsterületére lépett a Merkúr. Foglalkozhat ma nehéz témákkal, alapossága miatt könnyen végére jár a dolgoknak.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold belépett az ön hatodik sorsterületére. Itt az ideje, hogy megbeszélje munkatársival a felmerülő nézeteltéréseket, ne palástolja érzelmeit, tárjon fel mindent nyíltan! Minden lehetősége adott a gondok elsimítására.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Bikában álló Hold ma túlzottan szerelmes hangulatba ringatja, nyugodtan mondja el partnerének hogyan érez iránta! A gyermekekkel nagyon jól kijön a mai napon, szenteljen nekik több figyelmet!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Családi ügyek foglalkoztatják a mai napon, érdemes megbeszélni, ha valamilyen változtatásra van szükség az otthonában, bővítés vagy felújítás szintjén. Mindenképpen alkalmas a mai nap a ház körüli munkák elvégzésére. Most kevésbé van kedve emberek közé menni, nincs türelme az értelmetlen beszélgetésekhez.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kiváló időszak a nyílt kommunikációra és most jobban ki is veszi a részét belőle, mint általában. Menjen társaságba, kérje ki barátai véleményét abban a témában, ami most önt foglalkoztatja. Egy idősebb, tapasztaltabb ember most a segítségére lehet, bízzon benne, mert igen nagy tudása van, és nem mellékesen kedveli önt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA