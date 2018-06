Napi horoszkóp – 2018. június 4.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Érdekes üzleti megbeszéléseken vehet részt különböző ügyekből kifolyólag, bár ön nem fogadja el az ajánlatot, mert kiváló szaglással megérzi, hogy kétes ügyekről van szó… Legyen arra felkészülve, hogy mások megpróbálhatják becsapni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma kissé nehézkesen tudja érzelmeit kifejezni, pedig környezete szeretettel veszi körül. Ez úgy kezelhető, ha megbeszéli párjával gátlásossága okát, ekkor a hangulat oldottabbá válhat. Ha partnere önnel szemben megértő, akkor felejthetetlenné tudják tenni a mai estét.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó planétája a Merkúr, kap egy kellemetlen fényszöget Neptunusztól, ami csalásra és csalódásra hajlamosít. Így tehát nem a legjobb nap a mai jogi vonzatú üzleti tárgyalásokra, szerződések, megállapodások megkötésére. Önámítással is számítani lehet, ma képtelen reálisan gondolkodni, várja meg amíg ez a nap elmúlik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ön felett őrködő Hold ma egy kellemes fényszöget alkot a Merkúrral, ez biztosítja önnek a kivételesen friss szellemiséget, egy hullámhosszra tud kerülni bárkivel, és mindenkivel szóba elegyedik. Jó alkalom családtagjaival megbeszélni a dolgokat.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma a munkahelyén valaki aknamunkát végez ön ellen, természetesen ezt ön azonnal kiszúrja, és megismerteti az illetővel az oroszlán karmait… Konfliktusok támadhatnak a pénzügyek körül is, etikátlan üzleti praktikák is előfordulhatnak. Az ön pazarló természete miatt is gondok lehetnek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az ön felett uralkodó planéta, a Merkúr, ma kedvezőtlen fényszöget kap a Neptunusztól, ami hozhat önnek mozgásszervi problémákat, idegi eredetű nehézségek is jelentkezhetnek, a felesleges aggodalmaskodástól kezdve a zavart elmeállapotig. Ne próbáljon meg félrevezetni másokat, azzal viszont számolni lehet, hogy önt akarja valaki megvezetni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mai napon nézeteltérések lehetnek a közösen kezelt kassza tájékán. Akár a zsarolás vagy a lopás ténye is fennállhat, figyeljen oda az érintett kapcsolatra, törekedjen a tiszta szabályok lefektetésére, legyen nyitott miden párbeszédre, némely kapcsolat ettől meg is erősödhet. Ne dobja be a törölközőt a dolgok tisztába tevése előtt, mert jól is elsülhetnek az ügyek. Mindazonáltal a szexuális energiák magas fordulatszámra válthatnak.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kellemes szerelmi tapasztalatokkal gyarapodhat a mai nap folyamán, akár meglévő kapcsolatában fordulhat jobbra a helyzet, akár egy új szerelem is leveheti önt a lábáról, amelyben mindkettőjüket meglepi az érzelmek hevessége.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az ön hetedik sorsterületén átvonul a Merkúr, a Neptunusz által egy feszítő fényszöggel kísérve, ez igen kellemetlen helyzetbe hozhatja önt és partnerét, ugyanis fennáll a megtévesztés lehetősége. Ma ne hozzon semmilyen fontos döntést, mert zavaros félreértésekkel terhelt lehet a gondolkodása. Ön mindenképpen maradjon őszinte.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az ön kettes sorsterületén áthaladó Hold feszítő fényszöget alkot a Jupiterrel, ez ma önt anyagilag túlzásokra hajlamosítja. Valljuk be ilyen állapot nem sűrűn van, néha pedig ön is költhet minőségi ruhákra, cipőkre, ami nélkül egyébként rosszul is érezné magát.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold ma az ön jegyén utazik keresztül, ez befelé tekintést igényel. Kevés munkával, teendővel terhelje ma magát!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A bolygóállások hatására az önben nagymértékben jelenlévő álmodozó hajlam felerősödik, ügyelnie kell arra, hogy ne engedjen az önámításnak. Vigyázzon a nyugtatóval, és egyéb gyógyszerekkel!

