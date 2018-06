Napi horoszkóp – 2018. június 27.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz az ön ötödik sorsterületén áthaladva majdnem bizonyossá teszi egy szerelem kialakulását. Az illető büszke, öntudatos és extravagáns, pontosan az ön esete, ha lehet, ragadja meg az alkalmat, mert ilyen ember megismerésére nincs mindig esély.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ingatlannal kapcsolatos álma valósulhat meg, vagy egyszerűen csak attól is jól érezheti magát, ha átrendezi a lakását vagy valami újdonságot vesz bele: lehet ez egy konyhai berendezés vagy egy hatalmas cserepes virág az előszobába. A csillagok egy olyan emberrel való románcot jeleznek, aki gyakran vendégeskedik önöknél. Ma szüleivel is jó a kapcsolata.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nagy az összhang testvéreivel, szomszédságával, közvetlen környezetével. Kedvező a mai nap valamilyen tanulmány megkezdésére, például egy nyári nyelvtanfolyamra.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A megszokottnál nagyobb pénzáramlás várható, minden bizonnyal a lehető legkedvezőbb nap a pénzügyei rendezésére. Sokat költhet ma kozmetikára, szép ruhákra. Természetesen Vénusz keze van a dologban, aki most az ön második sorsterületén tartózkodik.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön ma is éppen szerelmes állapotban van, megnyerő, kellemes hatást gyakorol környezetére. Sikerre számíthat a másik nemnél! Sok pénzt fordíthat ma előnyös megjelenésére.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma Vénusz besegít önnek egy kapcsolat elindításában, a baj csak annyi, hogy az illető nem független és ezt titokban kellene tartani. Ez nem sikerül teljesen, és ha nyilvánosságra kerül az ügy, rossz hírét kelthetik. Gondolja meg, érdemes-e mégis belevágni a kapcsolatba?

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy szerelem veheti kezdetét, olyan emberrel, aki régebben a barátja volt. Ez jó alap lehet a kapcsolat elmélyítésére. Az illető nagyon segítőkész és önnek rengeteg gyakorlati dologban lesz a segítségére.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagy előrelépés várható a mai napon, felettesei felfigyeltek az ön különleges képességeire és mindenképpen szeretnék önt a cégnél tartani. Most folyamodhat fizetésemelésért, mert nagyon sok támogatója akad. A szakmai siker mellett párkapcsolata is szerencsés, partnere mindenben támogatja önt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Önt nagy tervek foglalkoztatják egy utazással kapcsolatban, ahová szerelmét is magával szeretné vinni. Ez a nap nagy egyetértésben zajlik kedvesével. Kellemes kikapcsolódás várható más városból származó emberekkel. Ön keresi az újdonságot.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma békés kapcsolatban van munkatársaival, olyannyira hogy akár tartós szerelemre is van kilátása egy kollégájával. Ez egy sikeres partnerválasztás lenne! Munkáját pontosan végzi, és ez önt most büszkévé is teszi.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Vénusz az ön hetedik sorsterületén halad át, ezért lehetőséget ad önnek egy szerelmi kapcsolat kibontakozására. Elégedettséggel tölti el a mai nap! Ha van valamilyen jogi ügye, az is szerencsével zárulhat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Vénusz elősegíti, hogy jó kapcsolatot ápoljon kollégáival. Ma barátságos hangulatban van, munkatársai kedvelik. Valamilyen szociális tevékenységbe kezdhet a mai napon.

