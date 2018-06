Napi horoszkóp – 2018. június 14.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz ma jegyet váltott, és belépett az Oroszlán jegyébe, ami az ön ötödik sorsterülete. Most kiélheti romantikus énjét, szerelmi élete minden bizonnyal színes lesz. Vigyázzon azonban, mert most hajlamos arra, hogy a szeretett lényt piedesztálra emelje, ami aztán lelki sérülésekkel járhat, ha a dolgok rosszra fordulnának. Játékszenvedélyét fogja vissza, mert sajnos jelen van egy Uránusz-kvadrát is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az ön uralkodója, a Vénusz a fenséges Oroszlán jegyébe lépett, ahol szenvedélyes érzelmeket kelt – a mai napon ezt ön is átélheti. Parancsolgató hajlamára azonban vigyázzon, mert nem mindenki képes elviselni az irányítást.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr, az ön uralkodója ma együtt áll a Holddal az ön második sorsterületén: az értelem, a logika és a műveltség együttese az anyagiak területén elég jó kombináció… Ön tisztában van a pénz értékével, jól is bánik vele. Minden bizonnyal örömét leli a mai üzletkötésekben, amik nagyon gyümölcsözőek lehetnek. Ma több bevételi forrásra is szert tehet. Ha lehet, a giccses holmiktól váljon meg.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma önt fokozott mentális aktivitás jellemezi, emiatt egy egész sor ragyogó ötlete támad, valósítsa meg őket. Csak ne kapkodjon! Eredetiségét valamilyen alkotó munkában hasznosíthatja.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma a Vénusz belépett az ön jegyébe, ezért drámai jelenetekre is sor kerülhet, féktelen érzelmi megnyilvánulással. Ha a nárcisztikus énjét egy kicsit háttérbe tenné és helyette a diplomáciai képességét villantaná meg és esetlég még a taktikai adottságait is használná, akkor a partnerkapcsolata egészen ragyogó lehetne. Szexuális örömökben ma nincs hiány.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Érdemes fontolóra venni kisebb változásokat a megszokott életritmusban. Sajnos ma kénytelen lesz családi vitákba bonyolódni és rendeznie kell a gyerekekkel, szülőkkel vagy a rokonokkal kapcsolatban felmerülő gondokat, ezt a Szaturnusz oppozíciója okozza.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz az Oroszlán jegyébe lépett, ez a bolygóállás kissé kényelmessé teheti önt. A szerelmét túlidealizálhatja, így fennáll a csalódás lehetősége. A jómód nyújtotta élvezetek ma igen fontosak önnek, a kreativitása akár zeneszerzésben is megnyilvánulhat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön ma kiváló kapcsolatot tud teremteni kollégáival, még vezetői pozícióban sem szigetelődik el munkatársitól. Nem okoz gondot megbirkóznia a súlyos felelősségvállalással, ha a mai napon felajánlanak önnek egy előléptetést. Jobb hatásfokkal dolgozik együtt másokkal, de van érzéke az irányításhoz.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Önnek ma lehetősége nyílik egy rövidebb utazásra országon belül, amiért ön egyenesen rajong. Jellemző lehet ma önre a romantikus álmodozás. Előfordulhat ma egy tanárával egy romantikus kaland, ami életre szóló élmény lehet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A szemben álló Rák jegyén halad át a Merkúr a Holddal: ez ma szenvedélyes tisztaságmániát válthat ki, de depressziós tünetek ugyanígy jelentkezhetnek. Próbáljon meg higgadtabban viselkedni!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Vénusz az oroszlán jegyében önben is felkorbácsolja a szenvedélyt. Új partnerét egyenesen csodálja, önre nem jellemző módon- egyenesen szeretne vele egybeolvadni. Inkább a jó és egyenrangú kapcsolat kialakítása legyen a cél, mert a kezdeti emelkedett állapot után hamar kijózanodhat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A testmozgásra való igénye ma nem igazán jelentkezik, sőt nagy kedve van nehéz ételeket enni, a borokat meg egyenesen túlzásba is viheti. Figyeljen erre!

