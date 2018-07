Napi horoszkóp – 2018. július 9.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ne csak azt nézze, Önnek mi a fontos, vegye figyelembe mások érdekeit is. Ha a kettőt összeegyezteti, nem csak másoknak lehet segítségére, egyúttal megnyerheti a támogatásukat a saját feladatihoz is. Együtt tevékenykedve a kapcsolatuk is elmélyülhet, hiszen a közös célok közelebb hozzák Önöket. Őszinte beszélgetések, meghitt hangulat lengi körbe Önöket, amelyet a kívülállók csak irigykedve figyelnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha nincsenek elvárások, akkor minden élmény egy ajándék. Képes örömmel fogadni akár egy kedves szót is, de ha még segítő kezet is nyújtanak Önnek, szárnyal. Pedig igazából mindez szinte mindennapos, csak eddig úgy gondolta, ez jár Önnek, most azonban úgy indult neki a napnak, hogy úgyis egyedül kell megküzdenie az akadályokkal, nem is kér, de lám, ha kap mennyire hálás tud lenni. Legyen ilyen a szürke hétköznapokon is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nyugodt és tele van önbizalommal, ezt a környezetében élők is megérzik, és szívesen tartózkodnak a közelében. Ha nem is kérdeznek, mégis táplálkoznak mindazzal, amit ad nekik. Hiszen elég csak figyelni, ahogy tervez, végrehajt és elégedett a teljesítménnyel. Ez egy olyan rendet és magabiztosságot árasztó rendszer, amely másokat is megerősít abban, igenis el lehet érni a célokat, ha az ember valamit nagyon akar.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szellemileg friss, ezért elsősorban az ezt igénylő tevékenységekkel töltse az idejét. Most még az is könnyedén sikerülhet, amely máskor komoly fejtörést okoz, elcsillapítani a családon belüli viszályokat. Most felismeri a probléma gyökerét és azt is, hol kell keresnie azt a pontot, ahonnan kiindulva végül békét teremthet. Rávezeti a szeretteit arra az útra, ahol közösen haladhatnak a megoldás felé.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön lehet az az ember, aki képes lesz ismét békét teremteni. Családon belül évek óta mérgezi a viszonyokat egy olyan nézeteltérés, amely most ismét a felszínre tört. De nem nyugszik bele abba, hogy megint csak a szőnyeg alá seperjék, hogy fenntartsák a látszatot, minden rendben van Önök körül. A végére akar járni, még ha ez azt is jelenti, hogy sebeket kell feltépnie, de ha a gyógyulási folyamatot ezzel elősegítheti, vállalja ezt a kockázatot is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Bár nem érzi magát elég erősnek, mégis képes összeszedni magát, hogy megküzdjön azokkal az akadályokkal, melyek ma jönnek szembe Önnel. Szeretett volna egy nyugodtabb napot, amikor csak könnyedén halad előre és épp csak azzal foglalkozik, ami örömet okoz. De a sors úgy rendezi, hogy össze kell szednie magát, főleg a szellemi képességeit kell használnia ahhoz, hogy sikerrel zárhassa ezeket a megterhelt órákat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Próbálja beosztani az erejét, mert úgy szeretné az esti órákat szerettei körében eltölteni, hogy képes rájuk figyelni, és ha kell, tanácsokkal szolgálni. A rohanó hétköznapok során ilyenkor már annyira fáradt, hogy szinte bosszantja, ha a problémáikról beszélnek és Öntől várnak rá megoldást. Most ezt igyekszik jóvátenni azzal, hogy figyel, kérdez és válaszol, türelmes és nyugodt. Mintha ez még Önt is energiákkal töltené fel.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár nem szívesen mozog emberek között, nem menekülhet előlük. Olyan feladatokat tervez, amellyel egyedül nem is lenne képes megbirkózni, de erre nem is gondol. Egyre feszültebb, ahogy érzi, magának köszönheti tulajdonképpen, hogy képtelen visszavonulni. Igyekezzen azért ezt az ingerültséget ne másokon levezetni, inkább fokozza a teljesítményét, hogy mihamarabb végére érjen a kötelezettségeinek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Most ismét van ideje egy kicsit magára figyelni. Ezt ne elsősorban azzal töltse, hogy új célokat keres és azok megvalósításába is belefog, inkább kapcsolódjon ki, próbáljon meg lazítani. Az utóbbi időben annyit dolgozott, hogy már jelzi a teste, szüksége lenne egy kis lassításra. Használja ki ezt az alkalmat arra, hogy tényleg töltekezik, és egyszerűen nem csinál semmi olyat, amellyel megterhelné magát.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Új emberek lépnek az életébe, bár ennek most nem tud örülni. Úgy érzi, valaki hátba szeretné támadni és minél többen veszik körül, annál nehezebben találhatja meg, kire kell figyelnie. Elsősorban azt kell megfejtenie, mi táplálja ezt a bizalmatlanságot és vajon egyáltalán miért is lehet valaki útjában, így legalább leszűkítheti a kört. Ha megnyugszik, visszanyeri a tisztánlátását és kidolgozhatja, hogyan védje meg magát.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ne a hibákat keresse, inkább a céljait tartsa szem előtt. Ha mindenben csak a rosszat keresi és a kifogásokat, miért is nem cselekszik, nem lesz képes felemelkedni abból a gödörből, ahova saját magát sodorta azzal, hogy mindenhol ellenségeket lát maga körül és csak elégedetlenkedik a helyzetével. Előre akar jutni, élvezni az életet, de ahelyett, hogy ennek érdekében lépne, inkább próbál áldozatot játszani.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Megszabadul egy olyan tehertől, ami eddig akadályozta abban, hogy a saját útját járja. Végre ismét önmaga ura lehet, nem nyomasztják a múlt kötelezettségei és hibái. Képes volt lezárni mindazt, ami láthatatlan falként visszatartotta attól, hogy célokat tűzzön ki és annak érdekében cselekedjen. Mivel tele van lendülettel, érdemes lenne az emberi kapcsolatait is feleleveníteni, hiszen az utóbbi időben rájuk sem jutott ideje.

