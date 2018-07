Napi horoszkóp – 2018. július 6.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma az ön jegyében áll, felerősíti impulzív természetét, túl hevesen reagál azokra az ügyekre, amelyek szenvedélyes érzelmeket gerjesztenek önben. Ma önt ösztönös vágy hajtja a cselekvésre és nem valószínű, hogy ön túl sokat teketóriázna. Felbukkanhat az ön legnagyobb hibája, az önzés, különösen azért, mert a Hold a Naptól egy feszítő fényszögben részesül.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ön nem egy kapkodó ember hírében áll, kitartó szorgalommal, gyakorlatiassággal alapozza meg egzisztenciáját. Lelki egyensúlyából nem egy könnyen lehet önt kibillenteni. Ma sokat tárgyal, levelez, utazik, amibe bevonja közvetlen rokonságát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó planétája az Oroszlán jegyében áll, egy kellemetlen fényszöggel kísérve, ezért ön hajlamos a mai napon csaknem mindenben érvényesíteni a saját elképzeléseit, amelyek messze nem mindig reálisak. Fűnek-fának tanácsot ad, ha kérik, ha nem. Elpazarolja szellemi erejét, fontos okmányokat felelőtlenül kezel.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Most erőfeszítéseket kell tennie, hogy az ellentmondó helyzeteket harmonizálja, vagy stabilizálja, különben belső nyugtalansága úrrá lesz önön és hajlamos lesz ma az elégedetlenségre. Gyakori hangulatváltozások nehezítik a mai napot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Merkúr az ön jegyében halad át, fejlesztenie kell rugalmasságát, mivel csökönyössége igen sok problémát okoz a környezetében. Magatartása kissé meggondolatlan, mert idegrendszerét fokozott terhelés érheti. Ha ma szerződést köt különös figyelmet szenteljen az apró betűs részek elolvasására, mivel ön hajlamos elkendőzni és figyelmen kívül hagyni a részleteket.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr az Oroszlán jegyében áll, az ön szervezőképessége mégis gyenge, hajlamos arra, hogy csak akkor érezze magát biztonságban, ha megmondják önnek mi a pontos teendője. Ön a mai nap annyira elmerülhet a részletekben, hogy nehezen látja át az egészet. Fennáll a veszély, hogy szétforgácsolja magát.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold az ön hetedik sorsterületén utazik át, ön érzékenyen reagál partnere vágyaira, még az is megeshet, hogy teljesen alárendelheti magát. Nagyon fél a visszautasítástól, ezért túlságosan alkalmazkodóan viselkedik.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold ma az ön hatodik sorsterületén halad át. Ön a mai napon és természetéből adódóan is hajlamos a „vigasz-evésre”.Ráadásul mostanában nagyon elhanyagolta a rendszeres testmozgást, és ez gyomoridegességet vagy szorulást okozhat!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Jupiter és a Merkúr kellemetlen fényszöge miatt ma ön szeszélyes és elhamarkodottan cselekszik. Ítélőképessége rossz, ezért sokat hibázik, és sokszor mellébeszél. A vitákban is hajlamos fecsegni, nem tudja fegyelmezni magát. Ma elrugaszkodott a világtól és messze kerül céljai elérésétől.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A legnagyobb problémát hullámzó önbizalma okozza: egyik pillanatban Úgy érzi, a világot is ki tudja mozdítani a sarkaiból, a másikban pedig abban is kételkedik le tudja-e írni helyesen a nevét. Ez azt is jelentheti, hogy bizonyos területeken nagyon magabiztosan mozog, míg másutt meg módfelett bátortalan.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Mars az ön jegyében szemben áll a Merkúrral, kevés ereje van ahhoz, hogy az elhatározásait átültesse a gyakorlatba. Magabiztos és derűlátó akkor is, ha a dolgai nem mennek jól, ön hajlamos beleugrani az őrültségekbe. Barátainak valószínűleg igazuk van, ha azt mondják önre, hogy pusztán megátalkodottságból cselekszik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön ma hajlamos a szórakozottságra, némi idegesség is jelen lehet, de a vak optimizmus elkerülésével jelentős sikereket lehet ma elérni. Ha szerződést köt, minden részletet figyelmesen kell tanulmányozni, mivel könnyű hibázni. Több időt szenteljen döntései meghozatalára!

