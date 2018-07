Napi horoszkóp – 2018. július 4.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az ön uralkodó planétája a Mars a tizenegyedik sorsterülete felett hátráló mozgásban a Merkúrral szemben állva arra készteti önt, hogy a barátaival nézeteltérésbe keveredjen. Veszekedések, vitatkozások tarkítják a mai napot. Ön gyorsan és meggondolatlanul dönt, véleményét mindenáron képviseli, azt hiszi, csak önnek lehet igaza.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma ön a Mars hatására igazán a maximumot nyújtja a munkahelyén, felkínálhatnak önnek egy vezető pozíciót, ami önt gondolkodóba ejti, de a szemben álló Merkúr hatására mégsem vállalja el. Nem biztos önmagában és megelégszik inkább egy alkalmazotti státusszal. Nem akar korábbi munkatársai fölé kerekedni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr és a Mars szembenállása felgyorsítja és energiával tölti fel gondolatait, de a túlfeszített munkának köszönhetően ezt nagyfokú stressz követi. Ne cselekedjen elhamarkodottan, mert ma hajlamos beleugrani őrültségekbe, használja a józan eszét!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma nagyon jól kapcsolódik egymáshoz a megvalósítás és az ösztönösség, a tetterő és az érzelmek támogatják egymást a gondolkodásában. Semmi másra nincs szüksége csak visszajelzésre, hogy jól teszi-e a dolgát. Ösztönei és cselekedeti harmóniában vannak, ön ma rendkívül kiegyensúlyozott.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön energikusan, sugárzóan és öntudatosan kommunikál, kapcsolatteremtési készségét erős akarat táplálja. Ma gondolkodásában túlzottan jelen van az „én”, és ez akadályozhatja az objektivitásban és a rugalmasságban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma többnyire negatív és szkeptikus, túlzottan odafigyel az apró részletekre és ez hátráltatja a nagyobb összefüggések és a gyakorlati alkalmazhatóság felismerésében. Ideges kapkodásával ma súlyos hibákat ejthet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma nem hajlandó meghallgatni a másik felet, folyton közbeszól, kellemetlenül kritizál. Ingerlékeny hangulatban van és határozatlan, a döntés nehézséget jelent az ön számára. Koncentráló képessége nem mindig megfelelő, előfordulhat, hogy ma erőfeszítések nélkül szeretne eredményeket elérni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma nagy érdeklődéssel fordul a rejtélyes, titokzatos kérdések felé. Mélyről jövő érzések törhetnek önben felszínre, és ez pozitívan hat önre.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy nyugtalan napon mehet ma keresztül, nagyobb személyes szabadságra vágyna. Vitákra, összetűzésekre kerülhet sor, nem akarja, hogy bárki megmondja, önnek mit tegyen. Ha viszont békén hagyják önt, nagyobb áldozatra is képes, mint ami elvárható lenne öntől.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kezdjen bele ma valami új téma tanulmányozásába, vagy ilyesmit tanítson. Most minden olyan szilárdnak és biztonságosnak tűnik, hogy ez bátorságot jelent önnek a kísérletezgetéshez.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bár feszült napja van, sok újdonságot is kínál ez az időszak. Érdekes felfedezéseket tehet, ha most épp a szabadságát tölti, akkor pedig a szerelem is beköszönthet az életébe.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most képes lesz másoknak is érzelmi támogatást nyújtani, nagy örömére szolgál, ha ezt a napot régi barátai körében töltheti. Meleg és őszinte együttérzés árad ma önből és ez viszonzásra is talál a többiek részéről. Gyakorlati szintű segítőkészségével önmagán is segíthet.

Videó: Íme 5 hihetetlen ember – Létezik olyan, hogy valaki 40 éve nem hunyta le a szemét? Földünkön megannyi csodabogár él, közülük mutatunk be most 5 extrém esetet: akad itt gyíkember, de szuper hajlékony nő is. Forrás: youtube / [ TOP 5 ] MAGYAR [related-post post_id="3903259"] [related-post post_id="3859771"] Tovább a cikkhez

Mesterséges petefészket fejlesztettek dán orvosok Koppenhága - Mesterséges petefészek fejlesztése felé tettek nagy lépést dán tudósok - írta a BBC hírportálja. Az eljárás a termékenység megőrzésének hatékonyabb módszereihez vezethet és azokon a nőkön segíthet, akik - többek között kemoterápia miatt - elveszítik a fogamzóképességüket. A dán ku... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA