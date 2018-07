Napi horoszkóp – 2018. július 24.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars és az Uránusz kapcsolata produktívvá és tevékennyé teszi. Ugyanakkor mos hajlamos barátságtalanul viszonyulni másokhoz, és gondja lehet az agresszió és a düh levezetésével is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most érzékenyebb, fogékonyabb és alkalmazkodóbb lehet, mint máskor, igen segítőkész és önzetlen. Hajlamos ma az ábrándozásra. A bolygók rejtélyes forrásból származó pénzbevételt jeleznek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó planétája egy kellemes fényszöget alkot a Holddal, tanulmányok, üzletek, vizsgák, pályázatok – most ezek kerülnek fókuszba. Amit alkot, azt most képes pénzzé is tenni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A bolygók hatására felerősödnek művész, kreatív készségei. Kiváló időpont lehet utazásokhoz és változásokhoz – méghozzá a kapcsolatok területén.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Nap-Uránusz kellemetlen fényszöge egy erősebb lelki megrázkódtatást jelez, mivel az Uránusz lelki megterhelést, izgatottságot és nyugtalanságot hoz. Egy sorscsapás anyagi és erkölcsi veszteséget is hozhat. Számíthat műtétekre, váratlan változásokra, vagy a hűtlensége veszélybe sodorhatja házasságát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Előnyök érik a mai napon utazás közben, kapcsolatai által. Kiváló időpont lehet mindenfajta változtatáshoz, a bolygók egy új időszak kezdetét jelzik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz és Neptunusz előnyös kapcsolata nagyon kedvezőnek mutatkozik az ön számára. Felfokozza a szeretet és a szerelmi kapcsolatok, a harmónia iránti vágyat, és most képes is ezt megvalósítani. Romantika, barátságok, szép tartalmas kapcsolatok, ma mind része lesz az életének.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A mai napon ön önmagának a kerékkötője, elsősorban házasságában, párkapcsolatában árthat a legtöbbet a rossz hangulata. A felfokozott hajtóerők és tettvágy miatt sok lehet önben a feszültség. Ha ön megfelelő önfegyelemmel helyes irányba tudná terelni ezeket az energiákat, több sikerrel járna.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Jupiter és Neptunusz szerencsét hoznak önnek, mivel felerősítik a fantáziáját és az intuícióját. Vallási, filozófiai érdeklődése felerősödik e néhány napban.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön most hódításra vágyik, intenzív érzelmi kapcsolatra, szenvedélyességre. A csillagok fokozzák a szexuális vágyakat, és mivel ilyenkor az ember kisugárzása is nagyon erős, ez komoly vonzerőként hat a másik nemre.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem könnyű időszak következik, rengeteg megpróbálkozással jár ez a mai nap. Ön hajlamos az aggódásra, a konok és önfejű cselekedetekre, ez pedig rendszerint kudarcokkal végződik…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A bolygóállások jelzése szerint nagyszerű időszaknak néz elébe, amennyiben meg tudja őrizni nyitottságát. De ha ön nagyon gyakorlatias, észrevétlenül fog elmúlni ez az értékes tranzit, ami mindenféle spirituális, mélyebb kérdéseire válasz adhatna.

