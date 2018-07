Napi horoszkóp – 2018. július 2.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az ötödik sorsterületén halad át a Merkúr, aki játékosságra sarkallja, hajlamos az élvezetek túlhajszolására. Ma keresi a legkiválóbbak társaságát, ön tekintélyt szerezve meg is találja őket. Imádja, ha dicséretben fürödhet, ebben most lesz is része!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ön nagyon büszke otthonára, és a mai napon arra törekszik, hogy széppé, kényelmessé és a béke szigetévé tegye. Vendégül látja szüleit, akik büszkék az ön otthonteremtő képességére. A mai napon harmonikusabbnak tűnik családtagjaihoz a viszonya.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma ön könnyen teremt kapcsolatot, természetes megértés alakul ki ön és szűkebb környezete között. Az intellektuális kihívás ma nagy örömet szerez önnek. A társasági élet fontos időtöltés, de valójában akkor érzi jól magát, ha kellemes, pihentető, szellemileg azonban ösztönző barátok között lehet.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Vénusz második sorsterületén halad át, ez különösen érzékennyé teszi. Most nagyon fontos önnek, hogy szép tárgyak vegyék körbe, hogy az otthona rendezett legyen – ezért sokat is tesz!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma féktelen érzelmi megnyilvánulásokra és drámai jelenetekre kerülhet sor, egy kicsit fékeznie kellene magát. Ma sok pénzt áldoz életminősége jobbítására.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön ma hajlamos mindent magában tartani. Azzal is lehet némi gond, hogy ön szeretne egyedül lenni, de ugyanakkor jó lenne valakivel gondolatait megosztani, ilyenkor órákat tölthet el telefonálgatással. De megoldás lehet az ön számára az irodalom is, vagy a művészetek bármely ága.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön kedveli és fontosnak tartja a társasági életet, hiszen a Vénusz és Merkúr is a tizenegyedik sorsterületén tartózkodik. Rengeteg barátja van, és most nem győz a meghívások között válogatni. A csapatmunkát őszintén szereti, különösen, ha annak célja felkelti az ön érdeklődését.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Társkapcsolatában ma ismét nagyobb konfliktus várható, ennek oka, hogy ön tapintatlanul vagy türelmetlenül viselkedhet, esetleg mások beszédébe vág. Mindkét esetben megfontolást érdemel, vajon nem önmaga-e a legnagyobb ellensége, mivel önfejűséghez vezető csökönyösség jelentkezhet önnél.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai napon szinte elkerülhetetlenül jelentkezik az önismeret igénye, ám ennek kutatása közben nem szabad befelé fordulóvá válnia. Jelentkezhet egy pszichodráma csoportba, vagy egy önismereti kurzusra.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma elérkezett az ön napja, ugyanis a Merkúr remekül helyezkedik el az ön számára, igazán kedvező nap ez a mai üzleti tárgyalásokhoz vagyoni ügyekben, különösen közös finanszírozású társulásoknál. Szinte csak a kisujját kell megmozdítani, hogy pénzt vonzzon magához. Ha hitelre van szüksége, most jó eséllyel indulhat érte.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Önnek nagy szüksége lenne ma jó barátokra, de a Mars az ön hetedik sorsterületén nem biztosítja ezt. Üzleti vállalkozások elindítására is alkalmas lenne ez a mai nap, de mutasson több figyelmet a partnerei iránt, a szerződés kétoldalú, ne csak ön diktáljon.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma szívesen szolgál másokat, és sok információt befogad, kimondottan pörgős napra számíthat. A mozgást se hanyagolja el, menjen el egy uszodába!

