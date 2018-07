Napi horoszkóp – 2018. július 13.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Bizonytalan az érzelmeiben és ez az egész napjára rányomja a bélyegét. Kétségek gyötrik, ezért nem képes arra összpontosítani, amivel foglalkozik, így megteremti a lehetőségét annak, hogy olyan hibákat kövessen el, amelyek még Önt is meglepik, nemhogy a környezetében élőket. Igyekezzen összeszedni magát, mielőtt még komolyabb következményekkel járna ez a szétszórtsága. Az esti órákban már lehetősége lesz átgondolni a gondjait.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Miközben a gondolataiban folyton elkalandozik, próbál helyt állni ott, ahova a kötelezettségei szólítják. Nehezen megy az összpontosítás, de tudja, hogy ha most hibázik, az komoly következményekkel járna. Igyekezzen mielőbb letudni a feladatait, hogy végre szabadon álmodozhasson. Ehhez otthonában teremtsen nyugodt, meghitt légkört, ha kell, vonuljon bátran félre, szerettei meg fogják érteni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Átlagon felüli teljesítményt várnak el Öntől, pedig legszívesebben félrevonulna, és a sebeit nyalogatná. Talán ez egy jó gyógyír lesz, nem lesz ideje a múlton töprengeni. Összpontosítson a megbízásaira, igyekezzen tudása legjavát beleadni. Ahogy halad a kényszer diktálta úton, úgy szabadulnak fel Önben olyan energiák, amelyek arra ösztönzik, hogy talpon maradjon. Hiszen erős és magabiztos, a fájdalom pedig egyre enyhül.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ötletei meglepőek, így nem csoda, ha azokkal nem arat osztatlan sikert. Mégis próbálja meg érvényre juttatni az érdekeit, hiszen azzal nem csak az Ön céljai kerülnek elérhető közelségbe, de akik most kitartanak Ön mellett, szintén sokat tanulhatnak és a későbbiekben ez nekik is hasznára válhat. Érveljen, de ne játssza a sértődött kisgyereket, amikor nemet mondanak, legyen kimért és meggyőző.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bár egyszerre képes több feladatot is kézben tartani, mégis próbáljon meg fontossági sorrendet felállítani és annak mentén tevékenykedni. Hiába ugyanis a kitartás és az összpontosítás, a hibázásnak is nagyobb az esélye, ha a figyelmét megosztja. Nap végére így is, úgy is maga mögött tudhatja a kötelezettségeit, de nem mindegy, hogy milyen minőségű munkát végzett és mennyi energiája marad a szeretteire.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Olyan feladatok várnak Önre, amelyeket próbált halogatni, de már nem húzhatja tovább az időt. Ez most egy olyan nap lesz, amely kimeríti, és sok idegeskedéssel jár. Mégis próbálja meg megtalálni benne a szépséget, ha más nem, legalább az töltse el örömmel, hogy maga mögött tudhatja a hátralékát. Az esti órákban megérdemel egy kis kényeztetést, lelkiismeret-furdalás nélkül engedjen a kísértésnek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Próbálja meg kizárni a zavaró tényezőket, hiszen a felmerülő problémák teljes embert igényelnek. Képes lehet úgy összpontosítani, hogy valóban minden idegszálával a megoldandó kérdésre figyel és így megtalálja azokat az utakat, amelyek a célig vezetnek. De nem lazíthat, hiszen könnyű letévedni, így a kísértéseknek sem engedhet, hiába kínálnak kedvezőbb lehetőséget. Az akadályokat le kell küzdenie, nem kerülheti el azokat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Voltak már az életében ennél könnyebb napjai is, de még mindig nincs oka panaszra, hiszen ha megtalálja az útját és a céljait szem előtt tartja, végül nagyobb fáradtság nélkül is képes lesz eredményeket felmutatni. Az első lépések előtt kell megfontoltnak lennie, nincs helye a rögtönzésnek, a kapkodás pedig most teljes mértékben kerülendő. A higgadtsága és a magabiztossága lehet a legfőbb támasza, bízzon magában.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Bár nem szereti a titkokat, most mégis úgy érzi, ezt a gondolatot nem osztja meg másokkal. A belső feszültség emiatt viszont lassan átveszi Ön felett az uralmat. Gondolja át, miért is szeretné magában tartani az ötleteit, mert ha ezt megfogalmazza magának, sokkal könnyebben tudja irányítani a napját. Hosszú távon úgysem járható ez az út, már csak az a kérdés, kinek nyíljon meg először, aki nem él vissza az Öntől hallottakkal.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hiába próbálná kézben tartani az irányítást, szép lassan minden energiáját felemészti, hogy ehhez ragaszkodik. Inkább engedjen a nyomásnak és sodródjon az árral, ennek is megvan a szépsége. Így nem Önt terheli a döntés felelőssége és mások sem függenek attól, merre kíván menni. Ha ideje engedi, kicsit járhatja a saját útját is, ez pedig meghozza a nyugalmat is, hiszen így, ha apró lépésekkel is, de közelebb kerül a céljaihoz.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Képes félretenni a saját érdekeit, ha azt tapasztalja, hogy a környezetében élők Önre szorulnak. A tudása, de még inkább a higgadtsága és a nyugalma az, ami igazán népszerűvé teszi. Bár képes magát beleélni a másik helyzetébe, mégis azonnal meglátja a fényt az alagút végén, nem esik pánikba a leküzdendő akadályok láttán sem. Ha valakinek megfogja a kezét, végigkíséri az úton, támogatva őt a nehéz folyamat során.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha a legjobb megoldást keresi és nem a saját érdekeit tartja szem előtt, még sikeresen is zárhatja a napot. Most ugyanis nincs helye az önzőségnek, különösen nem az egyéni akcióknak. Be kell állnia a sorba és engedni, hogy mások irányítsanak. Ha az energiáit abba fekteti, hogy az akadályokat leküzdje és nem abba, hogy ismét magához ragadja az irányítást, végül eléri a céljait és a kapcsolatai sem szakadnak meg.

