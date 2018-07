Napi horoszkóp – 2018. július 12.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma is az üzleti tevékenység kerül a középpontba, remekül megválasztja új munkatársait, akik ki is tartanak ön mellett az új projekt beindításában. Általában véve jó egészségnek örvend, de jó lesz tartózkodnia a zsíros ételek fogyasztásától.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai nap nem a legalkalmasabb a kötelezettségei teljesítésére, egész egyszerűen nem lesz ma kedve a munkához. Ha teheti, kapcsolódjon ki családi és baráti körben, végezzen valamilyen alkotó tevékenységet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Itt az ideje, hogy végre hangot adjon szerelmi vonzalmának. Partnere tudja, hogy ön szereti, de nem árt, ha néha ezt el is mondja neki. Ma kitűnően megválogatott személyekkel veszi körbe magát, akik lehetnek kedves vendégek is az otthonában. Remekül gondoskodik látogatói jó hangulatáról.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Nap és a Hold is az ön jegyében tartózkodik, ma érzelmei előtérbe kerülnek és ez esélyt ad a jobb megértésükre. Alkalmas pillanat, hogy megvitassa a régóta húzódó problémákat szeretteivel. Kapcsolataiban jelentős változás veheti kezdetét.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A gondolatközlés vágya ma igen erős önben, a vitákban villámgyors riposztokra képes, bőbeszédű és szeszélyes. Sokat és hevesen gesztikulál, és ma jellemző lehet önre az ideges kapkodás. Türelmetlensége és felületessége nem válik előnyére, de sokoldalúságával és gyors észjárásával ellensúlyozhatja ezt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma kritikussága gyakran irányul partnere felé, ezért ha boldogságra vágyik, ügyelnie kell zsémbeskedő természetére. Ha sikerül legyőzni gátlásait és feszültségét, akkor élvezni tudja az érzelmi kapcsolata valamennyi oldalát. Ma ön kész gyakorlati tanácsokat adni barátainak és partnereinek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma ön nagyon kedves, megértő és időt szakít mások problémáinak meghallgatására és a többiek erkölcsi támogatására. Lehetősége lesz luxus környezetben elfogyasztani bőséges és kiváló ételeket. Arra vigyázzon, hogy pénzét feleslegesen ne szórja.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma a Hold az ön kilencedik sorsterületén halad át. Noha ösztönös vágyat érezhet a tanulásra, szellemének kiteljesedésére, koncentráló képessége mégis ingadozhat. Nagyon szeretne ma utazni és képzeletben el is indul, bejárja a világot, aztán mindez maradhat csak vágy, valahogy ma a megvalósító erő hiányzik önből.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold az ön nyolcadik sorsterületén tartózkodik, így ma az intuíció, az érzelem és a mélyen gyökerező érzések kapnak hangsúlyt. Érzelmi erőforrásai tekintélyesek, fontos önnek, hogy teljesen megbízhasson partnerében. Ha gyanakszik, akkor képtelen a tartós szerelemre és véget vethet kapcsolatának.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma ön nagyon érzékenyen reagál partnere igényeire és az a hajlama is jelentkezhet, hogy teljesen alárendelje magát kedvese vágyainak. Bizonyos sutaság is érzékelhető ma a viselkedésén, esetleg valamilyen félszeg megnyilvánulása is lehet. Mindazonáltal jelentős igénye lehet a nyilvánosság előtti szereplésre, ez több sikerrel kecsegteti.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold és a Nap is az ön hatodik sorsterületén halad át, ez az egészséggel kapcsolatos bizonytalanságot mutatja. Vitalitása alacsony, emésztéssel kapcsolatos panaszai lehetnek, ezek rossz étrendből eredhetnek, vagy a rendszertelen napi munkabeosztás is lehet az ok.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold az ön ötödik sorsterületén tartózkodik, önnek a mai napon hajlama van szerencsejátékokra vagy egyéb pénzügyi kockázatvállalásra. Ha megérti, hogy sok forog kockán és balul is elsülhetnek a dolgok, egyáltalán maga az a tény, hogy kockáztat, már az is alááshatja az önbizalmát. Ne tegye, mert értelmetlen!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA