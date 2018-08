Napi horoszkóp – 2018. augusztus 6.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars az ön uralkodója, kedvező fényszöget kap a Holdtól, ez önt rendkívül határozottá teszi. Energikus, erőteljes és bátor, kedve támad, hogy neki lásson a feladatainak. Alkalmas nap ez a mai vezetői szerepre vagy mások befolyásolására, mert jól és ésszerűen tudja előadni magát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold az ön második sorsterülete felett vonul át. Ha nem tanúsít kellő objektivitást kiadásaival szemben, hamar pénze utolsó fillérjeit számolgathatja pénztárcájában. Hajlamos lesz érzelmi alapon költekezni és figyelmen kívül hagyja a tényleges szükségleteit.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold ma az ön jegyéből egy kellemes fényszöget alkot a Marssal, ma magához vonzza azokat az embereket, akik éppoly bátrak, mint ön. Magabiztossága és önbizalma láttán a többiek nagyon szívesen dolgoznak ma önnel együtt. Ha kell, meg tudja védeni álláspontját, és bátran magához tudja ragadni a kezdeményezést.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az önre vigyázó Hold ma az Ikrek jegyében áll, ez most feltölti önt különböző Ikrek tulajdonságokkal, például az eszmecserére, a gondolatközlésre való igénye megerősödik. Vitákban is szívesen részt vesz, nagyon gyorsan vág az esze, egyszerre több dolgot is képes csinálni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A hátráló Merkúr sajnos még mindig az ön jegyében okozza a legtöbb galibát, környezetében minden lelassul, késik a közlekedés, nem kapja meg időben az e-mailjeit, lemerül az autója akkumulátora, kimarad az internet szolgáltatás, egy csomó dolog veszendőbe megy… Most okkal lobogtatja oroszlán-sörényét.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A hátráló Merkúr önnek is rengeteg kellemetlenséget okoz, mivel a tizenkettedik sorsterületén tartózkodik, ezért visszatérő egészségügyi problémákban fejeződik ki. A Szűz a hasi régiókat, a beleket, a máj alsóbb lebenyeit, a lépet, a patkóbelet és az idegrendszert uralja. A rossz táplálkozás miatt a belek görcseit, hasmenést és bélhurutot képes okozni azoknak, akik erre hajlamosak.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold kellemes fényszöggel kísérve ma az ön kilencedik sorsterületén vonul át. Szeretne megszabadulni az átlagos kerékvágásból, kedve támad egy kis szellemi kalandozáshoz, elvágyódik messze külföldre. Hogy ez megvalósul, vagy csak álom marad, kizárólag önön múlik.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Az ön hagyomány szerinti uralkodója, a Mars egy kellemes fényszöget alkot a Vénusszal, bár ez a tranzit nem jár különösen kreatív inspirációval, de a munkához szükséges energia mindenképpen rendelkezésére áll. Ez a tranzit megnöveli a szerelem hőfokát és egy jó kapcsolat most nagyon jól fog működni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold az ön hetedik sorsterülete felett halad, kellemes aspektusokkal támogatva. Ez azt jelenti, hogy ön mindenképpen társaságot keres magának, érzelmi élete nyugodt és kiegyensúlyozott, harmonikussá válik a külvilághoz fűződő viszonya. Körbe veszi magát barátokkal és családtagjaival, erkölcsi támogatásban részesíti őket.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Keményen kell dolgoznia mostanság, de számos lehetősége is lesz a sikerre. Ma türelmesen, végig koncentráltan tud dolgozni az időigényes témákon.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma képes lesz új elgondolásokat beépíteni, beilleszteni a munkájába, vagy a mindennapi rutinba. Ideális időpont az életmódváltáshoz!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold ma az ön negyedik sorsterületén halad át, remek lehetőséget nyújt önnek ahhoz, hogy kielemezze családtagjaihoz fűződő kapcsolatait. Töltse idejét otthonában, zenét hallgasson vagy meditáljon, lényeg az, hogy töltse fel lemerült elemeit.

