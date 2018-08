Napi horoszkóp – 2018. augusztus 4.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Érzelmileg kiegyensúlyozottnak, összeszedettnek érzi magát, és józanul gondolkodik. Az üzleti és magánügyeit most könnyedén összhangba tudja hozni, kiváló alkalom lehetne a mai, ha ingatlannal kapcsolatos rendezni valója van, akár felújítás vagy költözés jár a fejében.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold az ön jegyéből egy kellemes fényszöget alkot a Szaturnusszal, foglalkozhat most nehezebb, megerőltetőbb munkavégzéssel, alapossága révén most hamar végére járhat a dolgának. Jó alkalom most egyedül lenni és elgondolkodni saját problémáján.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma családjában a közös pénzügyek kerülnek terítékre, többnyire egyet nem értés miatt. Feltehetően ez itt a nadrágszíj meghúzásának vagy valamilyen pénzügyi természetű veszteségnek az ideje, közösen kell viselni a terheket.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Gondjai támadhatnak a közösen kezelt pénzügyek vagy vagyontárgyak körül, üzleti vagy magánéleti vonalon, de hajlamossá válhat a mai napon a szertelen pazarlásra, ami szintén konfliktushoz vezethet. Ez nem a legalkalmasabb idő kölcsönért folyamodni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy kis figyelmet kell fordítania egészségi állapotára, ízületeire, izomzatára kell különösen figyelnie. Feltehetően túl sokat dolgozott az elmúlt napokban, jobb, ha óvja energiáit, nem szabad túlságosan szétapróznia saját magát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kiváló nap a mai társas érintkezésre, különösen az őszinte eszmecserére bármiről, ami érzelmileg vagy filozofikusan ebben a pillanatban foglalkoztatja. Rokonaival, szomszédságával remekül kijön a mai napon.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vigyázzon most egészségére, álljon ellen a nagy evés-ivásnak, figyeljen oda a diétás vagy étrendi előírások betartására. Fogékonyabb lehet ma a betegségekre vagy allergiára.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szívesebben lenne ma egyedül, de ha muszáj társaságban lennie, akkor is csak komolyabb témában hajlandó a beszélgetésekre. Legjobb lenne egy önnél idősebb, tapasztaltabb, tiszteletreméltó személlyel elfogulatlanul kibeszélnie önmagát, keressen ilyet a környezetében.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold ma a Bika jegyében az ön hatodik sorsterületén vonul át, önt most a táplálkozással kapcsolatos kérdések foglalkoztathatják, elhatározza, diétába kezd, vagy eljár az önhöz legközelebb eső edzőterembe. Előnyére szolgálna, ha elhatározását be is tartaná.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma úgy tudja szemlélni vagy kezelni problémáit, hogy nem hagyja érzelmeit eluralkodni rajtuk, kiváló alkalom, hogy életébe változásokat kezdeményezzen, mert ma tárgyilagos és elfogulatlan képes maradni. Családja vagy szülei segítőkészek lehetnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold ma a negyedik sorsterületén halad át és feszült fényszöget alkot az ön jegyében tartózkodó Marssal. Több mint ingerlékeny hangulatban van, várja ki a nap végét a probléma rendezésével, és próbálja megőrizni nyugalmát. Ma családtagjainak igen nehéz lehet önnel.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma minden kapcsolata reményteljesnek tűnik, jó alkalom arra, hogy az összes vitájára pontot tegyen és tisztázza szeretteivel nézőpontjait. Szerelmi életére is igazán kedvezően hat a Vénusz, akár egy új szerelem is feltűnhet a láthatáron.

