Napi horoszkóp – 2018. augusztus 3.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold az ön jegyéből kellemes fényszöget alkot a Merkúrral, ez remek lehetőséget ad önnek, hogy kapcsolatain javítson, jó alkalom megbeszélni a dolgokat azokkal, akikkel hasonló élethelyzetben van. Remek tanácsokkal tudják egymást ellátni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Merkúr hátráló mozgással az ön negyedik sorsterületén halad át. Önt most a családi ügyek foglalkoztatják, érdemes is átgondolni a helyzetét és a változásokat kieszközölni. Most könnyen és nyíltan meg tudja beszélni családtagjaival bármely probléma rendezését.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó planétája, a Merkúr hátráló mozgásban kellemes fényszöget kap a Holdtól. Nagyon is tisztában van érzéseivel és bármilyen problémán át tudja magát lendíteni. Ma megértő hallgatóságra van szüksége.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A hátráló Merkúr az ön második sorsterületén tartózkodik, gondolja át pénzügyeit, és ne költsön többet, mint ahogy azt pénztárcája engedi. Pénzügyi jártasságát ne becsülje túl, mert vesztesége származhat belőle.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Előfordulhat, hogy ma többet idegeskedik a kelleténél, tudatosan törekedjen az időnkénti lazításra és próbáljon kellemes dolgokra gondolni. Tárgyilagos szemléletmódja lehetővé teszi, hogy egy kicsit magába mélyedjen és tartson önvizsgálatot.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A retrográd Merkúr az ön tizenkettedik sorsterületén tartózkodik, ez arra készteti önt, hogy egy kicsit magába tekintsen. Tervezze meg a részleteket, de fontos döntéseket ne hozzon. Mérgelődhet egy késve érkezett levél vagy egy sikertelen telefonálás miatt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Erős kísértést érez arra, hogy valami igen drága dologgal lepje meg magát, de pénzt is vonzhat magához a mai napon. Pénzügyi dolgai simán alakulnak, most szívesen költi a fizetését léhaságokra, vagy rikító csecsebecsékre.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold hatására ma érzelmei intenzívebbé válhatnak, esetleg heves vonzalom alakulhat ki valamelyik munkatársa iránt, és ismerve az ön szenvedélyességét, szélsőségesen cselekedhet. A türelem minden esetben fontos.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma szívesen szépítgeti otthonát, hogy az ideális otthonról való elképzelését megvalósítsa. Nyugodt hangulatban van, ez látszik is önön.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A mai napot hasznosan és élvezetesen tudja eltölteni az otthonában családtagjaival vagy közeli barátai társaságában. Most harmonikusabbnak tűnik kapcsolata szeretteivel, valószínűleg azért mert önmagával is harmóniában van.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hacsak nem tud határozottan tárgyilagos maradni, és nem aggódik azon, hogy nyer vagy veszít, a mai nap nem alkalmas szerencsejátékokra vagy egyéb kockázat vállalására. Ne engedje belerángatni magát „pénzcsináló” akciókba, mert könnyen vesztesen távozhat az ügyletből.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma ösztönösen törekszik az állandóságra, biztos érzékkel kezeli értékeit. Kifejezetten alkalmas a mai nap pénzügyei megfelelő kezelésére és befektetései kamatoztatására.

A britek szinte tíz percet sem bírnak ki mobiltelefonjuk nélkül London - Szinte tíz percet sem bírnak ki a britek a mobiltelefonjuk nélkül, átlag 12 percenként "ránéznek" készülékükre csütörtökön ismertetett adatok szerint. Az elmúlt évtizedben kialakult a digitális függőség kultúrája, a felnőttek negyven százaléka az ébredés utáni első öt percbe... Tovább a cikkhez

Megtalálod az ikreket a strandon? Íme egy könnyed nyári feladvány, van itt minden, ami egy szép meleg nyári naphoz kell, homokos tengerpart, hűs víz, vidám strandolók, no és egy ikerpár, akik bizony ugyanúgy néznek ki. Na őket kéne megtalálni a képen. Menni fog? Görgess le a megoldásért! ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA