Napi horoszkóp – 2018. augusztus 16.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Önnek a merészsége megfontoltsággal párosul, így ma sok pénzt kereshet. Néha azonban nem árt az önfegyelem, mert önnek hajlama van a pazarlásra.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma kockáztatnia kellene, és ebből adódhat némi probléma, mert ön csak a jól kiszámított dolgokat szereti. Most nagyon alaposan végig kell gondolnia, hogy az önnek felajánlott munkát elvállalja-e, mert a jövedelem nem látható előre. Nem biztos, hogy később is megéri a dolog.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ön vérbeli kereskedőként általában jól boldogul. A mai napon viszont hátráltatva érzi magát, amitől nincs feldobva… Egyelőre csak kovácsoljon terveket, a megvalósítás ráér később is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ön érzékeny szervezete ugyancsak igényli a mozgást, időről időre csak nem bizonyos, hogy fellépnek önnél valamifajta gyomorbántalmak – különösen, ha ön lelkileg is sokat emészti magát… Kerülje a megterhelő ételeket, igyon sokat és járjon ma a természetben, ami megnyugtatóan hat önre.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön természettől fogva ambiciózus lévén, ha felér a csúcsra, rendszerint módját is ejti, hogy ott maradhasson… Jó vezetői tulajdonságának köszönhetően nagyszerű munkaadó, ám a mai napon egy kissé vissza kellene fognia magát, és tartózkodnia kell attól, hogy mások életébe beleszóljon.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Önnek a jó teljesítmény eléréséhez szüksége van az irányításra. Az önálló munka nehézséget jelent önnek, viszont az utasításokat a képessége legjavát nyújtva követi. Ma fizetésemelést kaphat!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Önnek az életében a legfontosabba párkapcsolat, mindaddig kiegyensúlyozatlan, amíg ezen a területen nem elégedett. Annak ellenére, hogy a békességet szereti, gyakran provokál vitát, mint ahogy ma is, így akarva próbára tenni társa érzelmeit és meggyőződni arról, hogy a kapcsolatuk valóban tökéletes.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Önnek irigylésre méltó képessége a mély elemző gondolkodás, erős késztetés hajtja, hogy a probléma gyökeréig hatoljon. A lehető legteljesebben akarja élni az életét, minden napot érdekes elfoglaltságokkal telezsúfolni, de így fennáll a veszély, hogy túlhajszolja magát, mint ahogy ma is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hivatásában a kihívás életbevágóan fontos, az unalmas robotmunkát ki nem állhatja. A pénzkereset kevésbé lényeges önnek, hiszen úgyis előteremti a szükséges anyagiakat, akárhonnan is. A siker eléréséhez a rövidebb utat választja, mint ahogy ma is, pedig ezek súlyos tévedésekhez vezethetnek, mert nem fordít elég figyelmet a részletek áttekintésére.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön a konvenciók rabja, mindig „jó” akar lenni és ugyanakkor minden elvárásnak megfelelően cselekedni. Sikeres a munkájában, ugyanakkor a magánéletében kishitű. Legnagyobb erénye a türelem, most is arra van szüksége, így igazi sikerek érheti a magánéletében is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön a maga módján meg akar felelni az elvárásoknak, csakhogy nem tűri a gyeplőt… A pénz nagyon könnyen kifolyik a kezéből, erre oda kellene figyelnie a mai napon.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Önnek meg kellene tanulnia önállóan gondolkodni, mert csak így kerülheti el a tehetetlenséget, a halogatást és a kibúvókat, amikor fontos döntés elé kerül. Így van ez a mai napon is, vállalja fel a döntéssel járó következményeket.

