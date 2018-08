Napi horoszkóp – 2018. augusztus 15.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma érdemes kölcsönért folyamodnia, kedvező alkalom nyílik közös finanszírozású társulások létrehozására. Ingatlan ügyekben is részt vehet üzlettársával, vagy hagyaték rendezése kapcsán.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Házassága, vagy társulása valószínűleg harmonikusan megy a mai napon. Tanulhat valamit a nagyvilág működéséről, kapcsolatba kerülhet egy idősebb személlyel vagy egy külföldivel, aki később igen nagy hasznára lesz.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma örömet talál a munkájában, és készséggel vállal több feladatot is, mint általában. Nem biztos, hogy nyílt elismerésben lesz része, de személyes elégedettséget nyer, és ne aggódjon, azért a többiek is szemmel tartják önt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma eredményes lesz a munkában, és a pozitív visszajelzést azonnal meg is kapja, ahogy az újabb ösztönzést is. Talán még keresni is többet fog, mint általában. Nagyszerű időszak kreativitásának bármely törekvésében.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai napon anyagi előnyökre tehet szert, keletkezhet ez akár ingatlaneladásból vagy bérbe adásából is. Családtagjaitól jótékony támogatást kap, jó időszak ez arra, hogy együtt legyen velük és tisztázza az esetleges problémákat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kiváló időszak társas érintkezésre, különösen őszinte eszmecserére bármiről, ami érzelmileg vagy filozofikusan foglalkoztatja önt. Lehetősége nyílhat továbbtanulásra vagy felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai nap jó időszak a vagyonszerzéshez vagy a befektetésekhez. Gondtalan hangulatban van, keresse most barátai társaságát egy kis közös szórakozás végett.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jövőtervezés, adásvétel és döntéshozatal – ezek mind szerencsés hatások alatt állnak ma. Ne annyira a részletkérdésekkel foglalkozzon, inkább az egészre fókuszáljon, akkor jól fog választani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha önző indítékok vezérlik tetteit, akkor abba az illúzióba ringathatja magát, hogy minden rendben lesz ön körül, pedig ez nem így van: könnyen csalás vagy félreértés áldozatává tehetik önt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma önzetlenül segíthet másokon, vagy olyan munkát végezhet, ami mások érdekét szolgálja. Új barátságokat is köthet, amelyek később majd igen hasznosnak bizonyulnak.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Eljött az ideje, hogy erőfeszítései végre méltó elismerésben részesüljenek, főként, ha tartózkodik az önző és domináns megnyilvánulástól. Munkája miatt valószínűleg utazni fog, és ezt ön élvezettel fogadja.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kiváló időszak az írói tevékenységhez. A kreatív energiái felerősödnek, használja ki ezt az időszakot bármiféle alkotáshoz!

10 kép, ami a szemet és az agyat is összekuszálja Néha a valóság produkálja a legjobb trükköket: mintha az univerzum arról szeretne meggyőzni minket, hogy semmi szükségünk Photoshopra. 1. Egy macskaformájúra gyűrődött papírzacskó. 2. Hány szék is van itt valójában? 3. „A haveromnak van a leghosszabb karja a világon.” 4. Nem,... Tovább a cikkhez

10 elképesztő tény híres filmekről, amit csak nagyon kevesen tudnak Tudtad, hogy az indiai Mars-szonda kilövése kevesebbe került, mint a Gravitáció című film teljes költségvetése? És azt, hogy Nigéria évente több filmet állít elő, mint az Amerikai Egyesült Államok? A BrightSide ehhez hasonló érdekességeket gyűjtött össze nemrég. Keríts egy kis popcornt, és jöhet a s... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA