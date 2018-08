Napi horoszkóp – 2018. augusztus 14.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a Vénusszal együtt áll az ön hetedik sorsterületén, ez nagyon kedvezően hat mindenfajta kapcsolatra. Most minden viszonyulás reményteljesnek mutatkozik, jó alkalom arra, hogy pontot tegyen vitái végére, tisztázza álláspontját, és kiálljon igazáért.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold hatodik sorsterületen való átvonulása arra hívja fel a figyelmet, hogy ma érzelmesebbé válik. Nem jó időpont pénzügyekben dönteni, mert nem lenne racionális.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó bolygója, a Merkúr egy fényszöget zár be a Jupiterrel, ami önt kissé fellengzőssé teheti. Óvatosan kell tehát eljárnia, készségen hallgassa meg a többieket és maradjon rugalmas, őrizze meg humorérzékét.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ön vigyázója, a Hold együtt áll a Vénusszal. Ma egész nap romantikus hangulatban van, mindenkivel jól kijön, de különösen a meglévő kapcsolatai fogják ennek hasznát látni. Kétszer is gondolja át, mire költené pénzét, mert ma kedvesének a csillagokat is lehozná az égből.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Jobban tenné, ha ma inkább nem dolgozna, hacsak nem a környezete csinosítása épp a feladat… Ez a tranzit önt abban a hitében erősíti meg, hogy igazán egymásnak valók a párjával!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma megvan annak a lehetősége, hogy kevesebb pénzből kell gazdálkodnia, de mivel ön az egész zodiákus pénzügyileg legügyesebb embere, ez önnek nem okoz problémát. Jobb, ha kikerüli azokat az üzleteket, vendéglátóhelyeket, ahol szívesen vásárol, így nem marad üres pénztárcával…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold és a Vénusz is az ön napjegyében tartózkodik, ez felerősíti azokat a jegyeket, magatartásokat, amikkel ön különben is rendelkezik. Ön ma kifejezetten szívélyes és fontossá válnak önnek a kapcsolatok, ha műveltsége nem lenne elég alapos, akkor azt most kellemes magatartásával tudja feledtetni. Kitűnő érzékkel tud a béke érdekében témát váltani.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Úgy tűnik, minden tökéletesen a helyén van ebben a pillanatban az ön számára, tárgyalásai simán mennek. Most képezzen tartalékot és tervezze meg a további lépéseit.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Feltámad önben az idealizmus, mindenkin segíteni igyekszik. Alaptalan optimizmus vagy vágyálmok kerítik hatalmukba e tranzit idején és olyan ügyletek ejthetik kísértésbe, amikkel kár foglalkozni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hivatása területén minden könnyedebben megy mostanában, ez köszönhető a tizedeik sorsterületén áthaladó Vénusz és Hold együttállásának. Kreatív és művészeti témák kerülhetnek kapcsolatba üzleti vállalkozása vagy munkája terén.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A nap az ön hetedik sorsterületen felhívja a figyelmet arra, hogy bármily különc természet is, önnek is szüksége más emberekre, akik időnként szeretetet mutatnak ön iránt és kedveskednek önnek. Fogadja el a sors adta lehetőségeket.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Neptunusz mestere az illúziókeltésnek, tudja, hogyan keltsen gyönyörű szép, de haszontalan ábrándképeket. Elképzeléseinek a gyakorlati alkalmazásai kerülnek most próbatétel elé. Ne adja fel, hanem tartsa nyitva a szemét.

