Napi horoszkóp – 2018. augusztus 1.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold belépett ma az ön jegyébe, amitől hatalmas tetterő buzog önben, és mindez túlhajszolt tevékenységre sarkallja önt. Gyors helyzetfelismerő képessége sikerekhez juttatja, ma az elvégzett munka örömmel tölti el.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz az ön uralkodó planétája a Szűz jegyében, az ön ötödik sorsterületén tartózkodik, kreativitása, kézügyessége ma kiemelkedő. Hasznára válna ezirányba terelni energiáit.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy külföldi utazás nagyon kellemes és szellemileg ösztönző hatást gyakorolhat most önre. Foglalkozzon ma látóköre kiszélesítésével, de hagyja meg másokat is saját hitükben, és ne erőltesse nézeteit másokra.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy külföldi utazás nagyon kellemes és szellemileg ösztönző hatást gyakorolhat most önre. Foglalkozzon ma látóköre kiszélesítésével, de hagyja meg másokat is saját hitükben, és ne erőltesse nézeteit másokra is rányomni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Nap az ön jegyében jár, töltse fel magát megújult energiákkal. Tapasztalni fogja önbizalma megerősödését, nem mintha ön ennek híján lenne bármikor. Ma hihetetlen energiákkal rendelkezik, és ezt hatékonyan felhasználhatja kreatív önkifejezésben.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Vénusz még mindig az ön jegyében segíti önt, mindenféle pénzügyi tranzakciókra alkalmas ez a nap. Ma még pénz is állhat a házhoz, de tartózkodjon a túlköltekezéstől, illetve a pazarlástól. Ma akkor találja meg nyugalmát, ha szép környezetben lehet együtt másokkal.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold az ön párkapcsolati sorsterületén utazik át, önnek rendkívül fontos, hogy ma társaságban legyen, legjobban partnerével szeretne lenni. Derűs kedvében van, rajta hát, a mai nap támogat mindenféle társasági érintkezési formát.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz az ön kapott szerelem sorsterületén halad át, ez nagyban segíti önt mindenféle rendezvényen való részvételen. Olyan emberek társaságát keresi, akik mások, mint az eddig megszokottak, bármilyen társaságban lesz, az magán fogja viselni az izgalmasság jegyeit.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold ma az ön ötödik sorsterületén halad át, ez önt romantikus hangulatba kergeti, szívesen tölti kedvesével az időt, hiszen most mélyebb lelki életet szeretne élni, és ez most kedvező fogadtatásra is talál. Viszont túlzottan érzelmes hangulatban van ahhoz, hogy pénzügyekben bölcs döntéseket tudna hozni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A szokásosnál többet foglalkozik ma pénzügyekkel, főleg a közös elszámolású, akár munkából adódó vagy családi vállalkozásból való pénzről legyen is szó. Találkozói ma igen mélyrehatók lesznek, kerülje a kellemetlenkedő alakokat!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedvező napra számíthat, bár a feszült fényszögek még éreztetik hatásukat. A párjával egy tisztázó beszélgetés sokat segíthet!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold ma az ön pénzügyeit érintő sorsterületén halad át, ha nem tanúsít kellő önfegyelmet, akkor most hajlamos lesz érzelmi alapon dönteni, és többet költeni a szükségesnél. Jobb, ha elkerüli ma kedvenc üzleteit.

