Napi horoszkóp – 2018. április 5.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az ön uralkodó bolygóját, a Marsot fékezi a Szaturnusz. Szerencsére nem történhet semmilyen drámai dolog, de pozitív fejlemények sem adódnak. Úgy érzi, minden ügyével egy helyben áll, toporog. A délutánt szánja kikapcsolódásra!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Szaturnusz és a Mars együttállása segít önnek időben felismerni a hiányosságokat. Minden tárgyalásán megfeszített figyelemmel vegyen részt, hogy észre vegye a megoldási lehetőségeket. Este nehéz lesz elaludnia, mert a gondok körül forognak a gondolatai.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ön uralkodó bolygója ennél rosszabb helyzetben talán nem is lehetne… Nagyon nehezére esik minden munka, ráadásul úgy érzi, folyton ellenállásba ütközik. Ma és az ezt követő napokban szigorúan tartsa be a közlekedési szabályokat. Az estét töltse barátai körében!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ezt a napot használhatja arra, hogy a veszélyeket és a problémákat időben fel tudja ismerni. Nagyon figyeljen arra, hogy mit mondanak mások, mert rengeteg hasznos információt nyerhet belőle. Este nehezebben fog tudni elaludni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma lehetőleg ne vállaljon nagyobb kockázatot, és ne kezdjen új dolgokba. Tervezze meg inkább a közelgő hétvége programját. Törődjön többet az egészségével, a szűkebb és tágabb családjával, főleg, ha hirtelen elhalmozzák a nyomasztó értesülések.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csöpög a csap a fürdőszobában, elromlik a számítógép, vagy hasonló kellemetlenségek érik… Próbálja humorral kezelni a nehéz helyzeteket. Legyen óvatos, főleg a villanyszerelésnél.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön jó tanácsra, okos szavakra vágyik. Ne szégyellje, ha segítséget kell kérnie vagy elfogadnia. Általában mindig ön segít másokon. Ne aggódjon ez a nap is huszonnégy órából áll, a holnapi nap pedig könnyebbnek ígérkezik.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma ne döntsön fontos kérdésekben. Mindent gondoljon át ötször is, és ne generáljon veszekedéseket, sem az anyagi javak miatt, sem egyéb okból.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ne reagáljon ma dühösen, első felindulásból. Alaptalanul sért meg másokat, ha éppen olyan hangulata van. Legyen önmegtartóztató, és mérsékletes. Meglátja, ez komoly eredményre vezet majd.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A hátráló Merkúr az ön ügyeit is hátráltatja. Ha nagyon elúszik a munkával, kérjen egy kis haladékot a főnökétől. A párja segítségére számíthat az intézni valókkal kapcsolatban.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma sajnos olyan dolgokat is meg kell oldania, amit eddig mások csináltak meg ön helyett, most könnyen előfordulhat, hogy a kollégák helyett kell dolgoznia. Önmaga is meglepődik majd azon, milyen házias is tud lenni, ha a szükség úgy hozza. A siker egészen felvillanyozza.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerencse, hogy a szerelmi életében minden a lehető legnagyobb rendben van, mert így könnyebben viseli a munkahelyi megpróbáltatásokat. A főnökével összetűzésbe kerülhet, ráadásul úgy, hogy nem is lesz igaza. Mire ezt belátja, már késő lehet…

