Napi horoszkóp – 2018. április 4.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a Skorpió jegyében jár. Úgy hozza az élet, hogy új feladatok kap, a régiek pedig még ma lezárulnak. Ez kedvére való, szereti a kihívásokat. Egyébként is jó hangulatban van, a legszívesebben megállítaná az időt, s nem siettetné, mint máskor.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most egészségügyi panaszokat jelez a horoszkópja, és emiatt felborulhat a nyugalma. Ne féljen, hamar meggyógyul! Végre egyenesbe jött anyagilag, és e fölötti örömében talán merész beruházásokba fog, átalakíthatja a lakását, kocsit vehet, de arra vigyázzon, adósságokat ne vegyen a nyakába. Próbáljon meg minél többet aludni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Testileg-lelkileg felkészül egy kimerítő, fárasztó napra. Ennek azonban az ellenkezője történik, alig van valami mozgás, még a telefonok is elnémulnak. Ha már így alakult, tegye színesebbé a napot az esti programmal!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Már kora reggel elszabadul a pokol a munkahelyén, de csak akkor tetőzik igazán, amikor a főnöke számon kéri önt egy mulasztás miatt. Éppen elég ez a kellemetlen szituáció ahhoz, hogy tönkretegye az egész napját. Kitartással túljuthat a nehézségeken!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy olyan találkozásban lesz része, amely döntő befolyással lesz az elkövetkezendő hónapokra. Az uralkodó bolygója nagyon jó helyzetben áll, úgyhogy kedvező változásokra számíthat a szerelmi életében.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold a Skorpió jegyében jár, emiatt már közel sem olyan jókedvű, mint volt. Ne adja át magát a rossz hangulatnak! Vessen véget annak az ügynek, ami a búskomorságát okozza, vagy legalább egy időre vonuljon vissza. Ha ezt a feladatot megoldotta, valamivel könnyedebbnek érzi magát.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy vita alaposan kiboríthatja. Ön nem szeret siránkozni, kiabálni, törni-zúzni, ma mégis kedve volna valamit a falhoz vágni… A kibékülés csak úgy lehetséges, ha ön is hajlandó belátni a hibáit. Törekedjen az őszinteségre!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold az ön jegyében jár, ez kedvez önnek. Egy szövevényes ügy végére tud járni, ezzel jópontokat szerez a főnökénél. Ma kétszer annyi feladatot tud elvégezni, mint máskor.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Beszélgessen a munkatársaival, szakítson erre időt, bármennyire elfoglalt is, mert most fontos információk birtokába juthat. Önnek fontos, hogy mások kedveljék, és a háta mögött is jókat mondjanak önről, ehhez viszont az kell, hogy érezzék, ön is kedveli őket!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Merkúr még hátráló mozgásban látszik. Sajnos olyan események várhatóak ma, amelyek felzaklatják, elbizonytalanítják. Bölcsebb lenne, ha fontos tárgyalásait, üzleti és családi ügyei rendezését későbbre halasztaná.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Előkészítés nélkül hiába indul harcba. A sikert csak úgy érheti el, ha alaposan kidolgozott stratégiával lép a harcmezőre. Nem szabad veszítenie, mert még egyszer nem nyílik lehetősége az eredményes visszacsapásra.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ügyesen, gyorsan oldja meg a problémákat, senki segítségére nem szorul. Egyedül szeretné befejezni a feladatait, és a babérokat sem kívánja megosztani senkivel. Ám legyen óvatos, ami egyszer sikerült, nem biztos, hogy máskor is beválik.

