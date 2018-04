Napi horoszkóp – 2018. április 28.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valamilyen titkos ügylettel szeretné a pénzét egy kicsit megfialtatni, ez jár ma az eszében. Jól is elsülhet a dolog, de ne ismételje meg, csak egyszer merészkedjen bele az ügybe, elégedjen meg a kisebb haszonnal. Ez is talált pénznek tűnik.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Olyan lusta, azt sem tudja délután négy óra van, vagy hajnali négy óra… Bár a mai napon ez szinte mindegy, kivéve ha be kellett volna menni dolgozni. Ha van félretett pénze, azt helyezze biztonságba, mert esély van arra, hogy meglopják vagy valamelyik értéktárgyát elveszik. Partnere szóvá is teszi a szétszórtságát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

M a ismét több rajongó is megkörnyékezi önt, és tisztában is van óriási vonzerejével. Az egyik „jelentkezőből” viszont kiábrándul, mert szórakoztatóbb személyiségre vágyna…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma ne hozzon döntéseket a megérzései alapján, gondoljon át mindent racionálisan még egyszer. Szívesen áll ki másokért, és örül, ha segíteni tud, de azért húzza meg a határokat.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Sok a tennivaló, és nehezen halad a saját dolgával. Talán többet vállalt vagy kockáztatott a kelleténél, ezért kimerült, és a kelleténél ingerültebb a környezetével. Rosszak az előérzetei, állandó aggodalom vagy féltékenység kínozza. Miért nem tisztázza a félreértéseket?

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénzügyeit hétvégén nem tudja elrendezni, ezért emiatt ne is idegeskedjen – majd hétfőn nyakába veszi a várost és elintézi, ha tudja, ezt a kellemetlen pénzügyi csalást, amit elszenvedett. Mindazonáltal ha nagyon megszorulna, szerelme és főnöke is azonnal kisegítené a bajból.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A problémák maradnak a férjével, aki egyelőre hajthatatlannak tűnik a békülést illetően. Szüleitől rengeteg anyagi segítséget kapna, de ön nem tud egyedül élni, ezért az alkalmazkodás tűnik a legjárhatóbb útnak.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jó lenne, ha átgondolná a kiadásait, mert valami meghibásodhat a háztartásában, és sok pénze elmehet a pótlására. Ha lakásfelújítást tervez, akkor érdemes most belekezdenie!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szeretne találkozni a barátaival, hogy tisztázzon egy fontos ügyet, de túl sok diplomatikus választ kap, amit ön őszintétlenségnek vesz. Talán meg is bánja, hogy rájuk bízta a titkait. Ne aggódjon, önnek van egy olyan belső iránytűje, ami soha nem hagyja cserben, mindig tudni fogja, kihez fordulhat segítségért!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Még jó, hogy itt a hétvége, és nem kell szigorú és ellenséges főnöke arcát látni. Mert ő most is egy csomó otthon végzendő feladattal engedte útjára… Partnere sem megértő most önnel és a „munkamániájával” szemben. Jobb, ha szombat délutánra a telefonját is kikapcsolja!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Néhány ismerőse egy kellemetlen helyzetbe próbálják belerángatni. Igyekezzen kimaradni a pletykákból, az illetőket pedig néhány kedves szóval szerelje le. Az este békésnek ígérkezik, pihenjen minél többet!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nyúzottnak érzi magát, és csak nehezen jön lendületbe. Sokat jelentenek önnek az apró, kedves gesztusok. Valaki a környezetében nagyon is ért hozzá, hogy ilyesmivel belopja magát a szívébe.

Videó: Meghackeljük a bulidat néhány szédületes trükkel! Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Nagy partyarc vagy? Jó házigazdának tartod magad? Az alábbi ötletekkel garantáltan előléphetsz a bulibárók ranglistáján! Az újrahasznosítható jég elkészítésétől a gyors sörhűtés technikáján át az italtárolás legpraktikusabb módszeréig mindent elsajátíthatsz! F... Tovább a cikkhez

Videó: 10 hihetetlen függőség, amiről el se fogod hinni, hogy létezik Nyalogatnál macskát? Ennél körömlakkot? Fürdenél hipóban? Nos, az alábbi emberek nem csak kipróbálták, mekkora mókás dolgok is ezek, de egyszerűen abba se tudják már hagyni! Íme a világ legbizarrabb függőségei! Forrás: youtube / Tízes lista [related-post post_id="3811563"]... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA