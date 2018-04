Napi horoszkóp – 2018. április 26.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Sikertelensége fő oka, hogy ön nem viseli el az alkalmazotti munkakört. Kihívások idejét éli most jelenleg. Úgy érzi sokkal jobban ért a munkájához, mint főnöke, csakhogy abban a székben mégis ő ül. A puding próbája az evés, váltson és legyen önálló. A vállalkozáshoz szükséges agyagiakkal rendelkezik. Mutassa meg a világnak, mit tud!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A munkahely, amit mostanában kezdett, nagyon ígéretesnek tűnik, főleg pénzügyileg. Ha nemcsak délben kezdené el a munkát, sokkal többet keresne, de ön nem hajlandó korán kelni. A házi munkát megcsinálja szívesen, ezzel jópontokat szerez a párjánál.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az udvarlók csakúgy rajonganak önért, azt sem tudja, kit válasszon. Aki mindenképpen esélyes a horoszkópja szerint, az önnél fiatalabb, intelligens és nagy „mesélő” – ez cseppet sem zavarja önt , mert nem az a lényeg, hogy a történet igaz legyen, hanem az, hogy szórakoztató… Mire menne ön az „Igazmondó Juhásszal”?

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A legjobb ma, hogy vannak régi iskolatársai, akikkel meg lehet beszélni mindent, és kiöntheti nekik a lelkét. A Bak jegyében álló bolygók nem támogatják önt sem a munkában, sem a szerelemben. Valaki, aki foglalt, titokban próbál közeledni önhöz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön rendkívül nagyvonalú pénzügyekben is, ma is pazar ételekkel látja vendégül kollégáit, akik ezt egyébiránt cseppet sem érdemlik meg: a mostanában bekövetkező tervbenyújtáskor ön ellen fognak szavazni. Főnöke viszont okos és ismeri már a munkahelyi felállást, és tudja, hogy az ön terve remek!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma a pénzügyei, esetleg befektetése miatt főhet a feje, vagy lejjebb mentek az árfolyamok vagy egyszerűen valaki kárt tesz egy vagyontárgyában… Ezzel kell, hogy foglalkozzon, de sikerül is orvosolni a problémát.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Úgy tűnik, nem tudják párjával rendezni a dolgaikat a párjával, ha vannak gyerekeik, ez tényleg nehéz eset. Csak könnyű vigaszt jelent, hogy hódolók hada veszi most körbe önt és mindenki az ön kegyét keresi.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mostanában az élete teljesen rendben van, ez elsősorban Jupiter, a nagy szerencse bolygójának köszönhető, ami minden kérdést elsimít ön körül – kivéve kollégái irigységét. A munkatársainál mostanában ne keressen támogatást.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az új partner, aki nemrég megjelent az életében, most nagyon sokat jelenthet önnek, képes kimozdítani a nem éppen rózsásnak tűnő hangulatából. Egy idős szülő vagy nagyszülő is biztosítja önt a támogatásáról, ha más nem, csak két jó szó is pont időszerű ebben a pillanatban.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Annyira elégedett új szerelmével, akit a munkahelyén ismert meg, hogy már eldöntötte, ő lesz élete párja, ennél praktikusabb, célszerűbb életet senkivel sem tudna élni. Kis befektetés, nagy haszon, tárgyilagosság, feladatok felosztása, úgy tudnak együttműködni, mint egy Kft és ez az ön számára ideális.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A szórakoztató idegen most teljesen levette önt a lábáról, ami elég ritkán szokott önnel előfordulni. Nagy megértés van most önök között, ráadásul szellemi, intellektuális értelemben, ami igazán nagy kincs!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A párkapcsolatában harmóniának örülhet, a párja, ha nem is ért mindenben egyet önnel, hajlandó alkalmazkodni önhöz. A gyerekneveléssel kapcsolatos kérdésekben azonban vitáik lehetnek!

