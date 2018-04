Napi horoszkóp – 2018. április 25.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma a Vénusz belépett az Ikrek jegyébe, ez önnek a harmadik házas sorsterülete, ami azt jelenti, hogy a szűkebb környezetével, testvéreivel vagy szomszédságával nagyon jó kapcsolatot tud ápolni. Tele van meghívásokkal, amiknek alig tud eleget tenni, hatalmas társasági életet él ma, az élményekből tegyen el rosszabb időkre is…

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az ön születési uralkodója, a Vénusz átlépett a kettes sorsterületére, ami sok pénzt hoz a családi kasszába. Nagyon változatos és briliáns észjárással köti meg üzleteit és válogatja meg üzleti partnereit. Most él igazán, mivel munkahelyén is olyan feladatokkal látják el, ami teljesen testhezálló. Nagyon elégedett magával.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A szerelem uralkodó bolygója, a Vénusz most igazán elkényezteti önt. Annyi lehetősége lesz, hogy csak kapkodja a fejét, hiszen semmit sem szeretne elmulasztani és a párhuzamosan futó kapcsolatok önnek nemhogy nem jelentenek problémát, hanem ez élteti önt… Valójában a gond ott van, hogy igazából csak a szerelembe szerelmes.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vénusz önre is rámosolyog, de sajnos csak a titkok házából és valójában minden, csak nem ez, amit ön szeretne… Hogy egy foglalt, esetleg családos ember alkalmi partnere legyen, ez önnek elfogadhatatlan! Lehet, hogy az önbizalmának jót tesz a csábítás, de az erkölcsei ezt nem fogják megengedni. Egy ilyen kapcsolatban a fájdalom borítékolva van.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Most jött el az ön ideje igazán! Minden szem önre figyel, nagy sikereket arathat a szerelemben is. Több vasat tart a tűzben… Ne csodálkozzon, ha utána meg kipletykálják a kollégái!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold belépett az ön jegyébe, ez arra készteti, hogy elgondolkodjon a közelmúlt történésein. Önbizalmának jót tett a sok rajongó. Az Ikrekbe lépő Vénusz újabb szerelemmel lepheti meg, ám úgy tűnik, a munkahelyéről ismeri az illetőt, aki ráadásul nem is független… Döntsön okosan!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az ön uralkodó bolygója az Ikrek jegyéből harmonikus fényszöggel támogatja érzelmi életét. Ha tudja, rendezze el partnerével a dolgokat, most ez talán sikerülhet, ha mégsem, akkor talál újabb szerelmet, ami felpezsdítheti az életét. Ez már igazán jár a sok megpróbáltatás után.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy gyönyörű planétaállás támogatja önt most a Föld-jegyekből, ami biztosítja a problémái elrendezését. Ma minden vágya teljesülhet! Lehetősége lenne új szerelmi kalandra is, de ne áldozza be boldogságát, hiszen jelenlegi partnerével jól megvannak.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A szerelem bolygója belepett az ön hetedik sorsterületére, ami a párkapcsolatban érezteti jótékony hatását. Egy új kapcsolat veheti most kezdetét, használja ki ezt a lehetőséget, mert érzelmi igényeire mostanában nem kapott viszonzást. Lehet kicsit locsi-fecsi az illető, de ez az ön zsánere.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön praktikus ember hírében áll, olyannyira kedvez most a Vénusz ennek a tulajdonságának, hogy ha független, akkor az új szerelmét a munkahelyén ismerheti meg. Érheti ennél nagyobb szerencse? A bolygók azt mutatják, hogy tartós lesz a kapcsolat!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hosszú egyedüllét után – ami önt annyira nem zavarta – most megismerkedhet egy nagyon izgalmas, szórakoztató, intelligens személlyel, aki teljesen elvarázsolja önt. Pontosan egymáshoz illenek, mert ő pedig egy ilyen független partnerre vágyik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mára már minden bizonnyal belevághatott a lakása felújításába, amivel jól halad, talán egy kicsit színesebb lesz, mint amire először gondolt… Ám nem is baj, ez illik az ön színes egyéniségéhez!

