Napi horoszkóp – 2018. április 21.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Hold a Rák jegyében áll, így kellemetlen fényszöget zár be az ön jegyével. Most még az is lehetséges, hogy túl nyugodtnak érzi a helyzetét, és ezért magának gyárt konfliktusokat. Ön nem szereti a langyos érzelmeket, az állóvizet, ezért most meglehetősen provokatívan viselkedik a párjával szemben…

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Jó napra számíthat! Ma a család áll a középpontban, szívesen tölti az egész napot otthon. Legyen türelmes, hallgassa meg mindazokat, akik meg akarják osztani önnel örömüket, bánatukat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerelmi életében ma fontos esemény történhet. Nyitott szemmel járjon a világban, de ne csak az új arcokat keresse! Most nagyon sok múlik azon, hogy a megfelelő hangnemet üti-e meg…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold a Rák jegyében áll, és most nagyon közel érzi magát valakihez. A Neptunusszal együtt a Hold figyelemre méltó intuícióval látja el. Biztos érzékkel rájön, hogy kiben bízhat meg és kiben nem. A Vénusz sokat segít önnek a szerelemben.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön ma kitűnő formában van, de jusson eszébe, hogy ezt a feszített tempót nehéz lesz huzamosan tartani. Szakítson időt az elmúlt napok izgalmainak kipihenésére. Ha teheti, ma lazítson otthon!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Tegye félre tartózkodását! A Vénusz támogatja önt, aki nyitottabbá teszi önt. Ha ön egyedülálló, új kapcsolatra találhat, és álomszép órákat élhet meg.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A bolygók erősítik önben az alkotó kedvet. Ma a vásárlás során is jó szemmel válogat. Kitűnő alkalmi vételeket talál. Nem minden ember tud ma este gondtalanul nevetni, de ez ne akadályozza önt a szórakozásban. Minél több a program, annál jobban érzi magát. Ossza meg jó hangulatát másokkal is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold a Rák jegyében áll. A Vénusz egész héten önnek kedvező pozícióban áll, de csak most, a Holddal kiegészülve tud igazán érvényesülni, szép érzéseket és jó gondolatokat ébreszteni önben. Este találkozhat egy emberrel, aki igen közel áll majd a szívéhez, és szép órákat tölthet el vele.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nyugalmat hoz ez a nap önnek, ne engedje, hogy bárki megzavarja! Ön határozza meg, hogy mit csinál, és milyen tempóban dolgozik. Ma szívesen törődik a családjával, és örömét leli a vidámságukban. Lazítson, amennyire csak tud.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Családi ügyekkel kapcsolatban a döntést halassza későbbre. Most jobban teszi, ha elkerüli a nyílt konfrontációt az idősebb rokonaival! Keresse a békés megoldást a problémákra.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagyon sok feladattal bízzák meg, vagy saját magától vállal túl sokat. Nem minden emberben lehet ma megbízni. Ez sajnálatos, de nem lehet változtatni rajta. Este közelebb kerülhet valakihez. Talán túl sok is lehet ez a közelség… – ezt önnek kell eldöntenie!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai nap csodálatosnak ígérkezik. A bolygók változatossá és vidámmá teszik a délutánt. Szép élmények várnak önre, és jól fog szórakozni, főleg, ha enged a barátai unszolásának, és velük tart.

