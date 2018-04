Napi horoszkóp – 2018. április 20.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Munkahelyi tárgyalásait most egy kicsit tegye félre, nem mondhatni, hogy ma ön a pozitív gondolkodás mintapéldánya, szelleme friss és pörgős, még sem alkalmas nagy ívű tervek megvalósítására. Ellenben töltsön egy kis időt családjával, nagyon jól fogja érezni magát velük, akár egy finom vacsora vagy filmnézés teljesen kikapcsolja ma estére.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma még a Nap is önre ragyog, ugyanis belépett a Bika jegyébe. Olyan, mintha még egy születésnapja lenne, használja ki ezeket az előnyös bolygóállásokat, most egy kicsit önző is lehet. Nagyon jó híreket kaphat szomszédságától, akik igazán gondoskodók is, velük megoszthatja gondolatait, ne tartson magában semmit.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nem érzi alkalmasnak magát a nagy beszélgetésre, fél attól, hogy ha kiadja magát, mások visszaélhetnek ezzel. A munkájába fektetett energiát is hiábavalónak gondolja és nem szeret felesleges köröket futni. Valóban sokat dolgozott és higgye el, ez később megtérül.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold ma az ön jegyében jár, ez az érzelmeit és empátiáját felerősítheti, könnyen rá tud hangolódni mások vágyaira. Barátai szeretettel veszik körül, amire most nagy szüksége van. Semmi kedve reálisan gondolkodni, kissé álmodozó hangulatban van.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma szeretne egy kis időt egyedül tölteni, pedig ez önnek nem szokása. Keressen egy bizalmast, akivel kibeszélheti, ami nyomasztja – ahogy szembesül ezzel az érzéssel, azonnal látni fogja, hogy nem is olyan hatalmas a probléma, és rögtön visszatér a híres bátorsága és határozottsága. Otthonában ma teljesen békés a légkör.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Barátaival, szeretteivel tölti a mai estét, ami a legmélyebb érzelmeket váltja ki önből, higgye el, méltó erre a szeretetre. Hatalmas lelkierőt adhatnak a jelenlegi bolygóállások, ezek az intim kapcsolataiban hatnak a legerősebben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma főnöke nagy elismerésben részesíti önt, sütkérezhet a rivaldafényben. Talán a munkahelyén udvarolhatnak is a kollégái, ami most nagyon jól esik önnek, hiszen partnerével mostanában nem zökkenőmentes a kapcsolat. Olyan jó hangulata támad, hogy talán még az otthona szépítésére is marad elegendő energiája.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma valami szellemi kalandozáshoz támad kedve, vagy lehet, hogy már a nyaralását tervezi egy távoli országba? Talán kiküldetése lesz? Mindenesetre álmodozó hangulatban van, és ezek most könnyen valóra válhatnak. Merjen nagyot kérni az univerzumtól!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Érzelmes hangulatba hozza ma a Hold, könnyen meghatódik, még el is sírhatja magát. Tegye meg, ha ez esik jól, és utána gyorsan térjen napirendre a dolgok felett. Ma szívesen beszélget másokkal, ez jó kedvre deríti most. Pénzügyekben okosan dönt, nem bíz semmit a véletlenre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A párkapcsolata ma nagyon szenvedélyes, szerelmi vallomástól a haragos magatartásig minden előfordulhat, ám estére sikerül békét kötniük. Az alkotó tevékenységeknek is kedvez a Vénusz, ami az ötödik sorsterületről érezteti jótékony hatását.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Otthonát csinosíthatja, a munkáját pedig nagy szorgalommal végzi. Főnöke ezért jutalomban részesíti, sőt, még előléptetés is várható. Lekötik ma gondolatait az egészségmegőrzéssel, táplálkozással kapcsolatos kérdések.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon érzelmes hangulatban van ma, ami a Holdnak köszönhető, partnerénél pedig megértésre talál. Használják ki ezeket az előnyös bolygó hatásokat, ami ebben a rohanó világban nagy ajándék! Kiegyensúlyozott lelkiállapotot biztosítanak az égiek.

