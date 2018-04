Napi horoszkóp – 2018. április 19.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Előfordulhat, hogy többet idegeskedik ma a főnökei miatt, próbáljon megnyugodni, ha van Önben kitartás akkor meg tudja oldani a nehéznek tűnő feladatait is. Pénzügyileg a jelenlegi munkája hatalmas előnyöket mutat hosszú távon, akár a jövője megalapozásaként is szolgálhat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma igazán Önre mosolyog a szerencse. Kiváló hangulatban van. Vásárláshoz, hódításhoz nagyon előnyös időszakot biztosít a jelenlegi bolygóállás, most azzal sem kell törődnie, ha viszonylag drágán veszi meg a megkívánt holmikat. Az is lehet, hogy a partnere fogja önt meglepni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyon vágyik arra, hogy megértésre találjon, de sajnos most erre nem sok lehetősége van. Nem a barátai hibásak ezért, hanem ön nem tudja racionálisan kezelni a helyzeteket, később újraértékelheti a mai nap eseményeit.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Önvédelmi mechanizmusa nagyon jól működhet ma, talán túlságosan is jól, mások számára ijesztő lehet ez a nagy erőbedobás. Szerencsére barátai jól ismerik önt, tudják, hogy ez a hangulatingadozásának köszönhető és holnapra már hűlt helye lesz a morcosságának.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyszabású terveibe hiba csúszik, mondhatni: porszem kerülhet a gépezetbe. Támogatói nem tartják be ígéretüket, de önben van annyi tartalék, hogy önállóan is meg tudja valósítani az új elképzeléseket. Tömérdek energiája van és nagyon fegyelmezett, dolgozzon egyedül, lesz ideje később megbeszélni a csalódást azokkal, akik ezt okozták.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Élénk társasági életet él, mindkét szerelmi bolygó, a Vénusz és a Mars is biztosítja ezt az ön számára. Számos hódítása van, csak úgy válogathat közülük! Azért amíg nem biztos a dolgában, ne tegye közszemlére magánéletét, mert irigyei lehetnek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Anyagilag nagyon szerencsés a mai nap folyamán. Párkapcsolata nem zökkenőmentes, a helytelen kommunikáció lehet az oka ennek, próbálja megérteni vagy inkább megérezni párja gondjait! Lehet nagyobb térre vagy egy kis szünetre lenne szükségük, később felismernék, hogy mennyire fontosak egymásnak. Ha teheti, szakadjon most ki a hétköznapi rutinból.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most egy kicsit elkényeztetik önt a bolygók, minden a rendelkezésére áll a minőségi élethez: szerető társ, jó ételek… Talán egy-két kilót magára is szedhet. Ha ez nem tetszik önnek, akkor tessék többet mozogni! Lehetősége van kollégáival vélt vagy valós sérelmeit elrendezni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nem bírja az egyedüllétet, ugyanakkor a partnerével sem tud ma kijönni, aki valószínűleg megsértette önt. Jó lenne ezt kibeszélni és elsimítani a vitát. A pénzügyei jól alakulnak, és a munkája is gördülékenyen megy.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Harcias kedvében van ma, és nem hajlandó kompromisszumot kötni. Persze ha ön a főnök, akkor ezt megteheti, de lehetőleg ne éljen vissza a hatalmával! Otthonában lehet egy kis felfordulás, arra is alkalmas a mai nap, hogy ezt elrendezze.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az események most túl gyorsan peregnek az életében, nem mondhatni, hogy nagyon vidám, ne hozzon végleges döntéseket, mert valószínűleg elhamarkodottan ítélné meg a helyzetet! A dolgok sokszor nem olyan rosszak, mint ahogy első ránézésre tűnnek…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Testvéreivel a helyzet most kezd rendeződni, bár ön eddig is segítette őket. Társasági élete ma felélénkül, a barátaival lehet, hogy csapnak egy görbe estét. Nagy népszerűségnek örvend, ezt meg is érdemeli, hiszen nincs önnél önzetlenebb barát a világon. Mindig arra vár, kiért hozhat áldozatot!

