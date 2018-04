Napi horoszkóp – 2018. április 16.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz és a Jupiter szemben állnak, ez túlköltekezésre hajlamosítja, gondolja meg mire ad ki pénzt, nehogy később meg kelljen bánnia. A Mars a karrierjének területéről rengeteg energiát ad a feladatok ellátásához. A Merkúr álló helyzetben látszik az égen, ad időt arra, hogy átgondolja a döntéseit.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az uralkodó bolygója számtalan lehetőséget ad önnek arra, hogy egy kicsit magára önmagára is figyeljen. Jelentkezzen be a kozmetikusához, és lepje meg magát néhány új ruhával, cipővel. Megismerkedhet valakivel, aki fontos szerepet tölt be az életében.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vigyázzon a titkos szerelmekkel, és a flörtökkel, főleg azokkal legyen óvatos, akik nem függetlenek. A bolygók felboríthatják a szerelemi életét. Barátaival ma lesz alkalma jól kibeszélni a fontos dolgokat. A Kos jegyében Újhold áll, hozhat új barátokat és támogatókat is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma feszültté válhat a helyzet, főleg az önhöz közelállókkal kapcsolatban. Kedvesét próbálja meg megbékíteni. A Kos jegyében álló Újhold kellemetlen fényszögben áll az ön jegyével, ezzel magára vonhatja felettesei haragját. Próbáljon inkább megegyezésre jutni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Új tervei vannak és az előkészületeknek most kedveznek a csillagok. A pillanatnyi áldozat, amit most az egészségéért hoz, hasznosnak bizonyul majd a későbbiek folyamán.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Otthonában most kisebb-nagyobb karbantartási munkák várhatók. Ha nem lesz ideje ezt végig csinálni, akkor fogadjon alkalmi segítséget, aki segít a lomtalanításban. A bolygók jelzése szerint egy komoly és szenvedélyes szerelemben is része lehet. Ám a szüleivel nem szabad vitatkoznia.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Mars az ön IV. sorsterületén áll. Kerülje a vitát a családtagjaival, inkább működjön együtt velük, így sokkal többre viheti és lekötheti fizikai energiáit, amiben most éppen bővelkedik. Otthoni feladatait nagyon gyorsan el tudja végezni, ám a társával kapcsolatos döntéseit mindenképpen halassza későbbre.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Rengeteg szellemi energiája van, ezt intellektuális feladatainak ellátására kellene fordítania. A testvéreivel ne vitatkozzon. Fölös energiáit inkább a szerelemben vezesse le. A Kos jegyében Újhold van, ez új munkákat hoz, amit a kollégák irigyelni fognak öntől.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma sokat kell dolgoznia a pénzért, de lesz is mit elkölteni új szerelmével. Futja majd a legdrágább étteremre is. Vigyázzon újdonsült kedvesére, a Merkúr álló helyzetben áll, ez olyan mint a szalmaláng! Kollégáival mindenképpen simítsa el a vitát.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Mars a Bak jegyében áll, így önnek van a legtöbb energiája az emberek között. Mindent el tud érni, viszont a haragot lehetőleg tartsa távol magától, ha ez nem megy, inkább dolgozzon egyedül. Újhold van a Kos jegyében, vásároljon néhány új bútordarabot.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Új tervei jónak ígérkeznek, de a megvalósításukkal várjon mg egy kicsit. Testvéreivel jobb lenne békét kötni. Bár ön nem éppen arról híres, hogy a konyhában tüsténkedne, most mégis ebbe a helyiségbe is vásárolhatna néhány új darabot. Energiáit hasznosítsa saját fejlődésére, pl. menjen edzeni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Üzleti életében új javaslattal állhatnak elő a partnerei. A Merkúr álló helyzetben látszik az égen, így a komoly döntéseket jobb lenne elhalasztani. A Mars az ön 11. sorsterületén a legjobb társaságról gondoskodik, a magány most elkerüli. Minden jel arra mutat, hogy az új szerelem tartóssá válik.

