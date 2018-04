Napi horoszkóp – 2018. április 11.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egyre durvább vitáknak és jeleneteknek lehet fül- és szemtanúja. Sokat tanulhat abból, ha képes nyugodtan szemlélni az ön körül acsarkodó embereket. Fontos pénzügyi döntést kell meghoznia. Bárhogyan is ítéli meg helyzetét, ne beszéljen vagy írjon erről senkinek. Nem kell minden hibát észrevennie a másik félben.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most minden emberi kapcsolata jó csillagzat alatt áll. Jól kijön a többiekkel, és mindenekelőtt a párkapcsolatában mennek kitűnően a dolgok. Az elmúlt viták és nézeteltérések feloldódnak a levegőben. Jó híreket kap ma a pénzügyekkel kapcsolatban is, és plusz pénz is folyhat a kasszába.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma sok új, értékes információ birtokába jut. Legyen kedves azokkal, akikkel találkozik és beszélget. Nagyra értékelik az ön tudását, elismerik tevékenységét. A szükséges bevásárlásokra is sort keríthet. Ha ruhát vásárol, ne fukarkodjon, tegyen egy kicsit a saját kedvére.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valaki a kritikus megjegyzéseivel elbátortalanítja. Ne engedje, hogy elvegyék munkakedvét és jó hangulatát! Folytassa a hetet egyenletes munkatempóban, ahogy megszokta.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szinte ki sem látszik a teendőkből, és bár szívesen végzi feladatait, ami sok, az sok. Tartson ki! A következő nap már kicsit könnyebb lesz. Jobb lesz, ha ma elkerüli a konfliktushelyzeteket. Ha összeveszett valakivel, most önnek kell kezdeni a kibékülést. Ne izgassa fel magát, mert még arra sem tud majd koncentrálni, amire szeretne.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hirtelen hangulatváltozásokat jeleznek a csillagok, de alapvetően ereje teljében van, úgy érzi, hogy az egész világot meg tudná váltani. Fontos szerepet játszanak életében a barátságok, szerelmek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Idejében fékeznie kellene, mert ma a Nap és Plútó quadrát fényszögű kapcsolatának hatása érvényesül. Most hamar megelégelheti a dolgokat. Egy szusszanásnyi szünet nagyon kellene, különben az egészsége látja kárát a rohanásnak.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A sok telefonhívás lefoglalja idejét, ezáltal nehezebben halad munkájával. Ne tegyen szívességet olyan egyénnek, akinek nem ismeri az összes indítékát… Ne hagyja magát kihasználni!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma a Nap erejét a Holddal együtt ki tudja használni a saját előnyére, amennyiben tesz valamit a testi erőnléte érdekében. Fontos azonban az, hogy mértéket tudjon tartani. A túlzásokat megbánnád vagy egy erős izomláz, vagy akár izomszakadás is lehet a következmény. Este még el tud intézni egy pár dolgot, és ez örömmel tölt el.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Mars, ami az ön jegyében áll, a Vénusszal találkozik trigon fényszög alatt. Egy szeretetteljes találkozásnak örülhet, vagy egy régi barát, vagy egy régi szerelme jelenik meg a színen. Egy őszinte beszélgetés mindent tisztáz, és a gondok végre a múlthoz tartoznak.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szeretné megmutatni tudását, bátorságát, s ebben nem tartja vissza senki sem. Egy új ismerőse felkelti érdeklődését, mégis tartsa meg a tisztes távolságot.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön most rendkívül népszerű, különösen a másik nem táborában. Jó érzéssel tölti el, hogy versengnek a kegyeiért. Sok hasznos tapasztalatot nyerhet ezekben a napokban.

