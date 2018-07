Nagyszerű játék, parádés győzelem a magyar kézisektől

A 21. Női Junior Kézilabda Világbajnokságon a magyarok két győzelem, és egy elmaradt mérkőzés után várhatták az előzetesen keménynek tűnő hétvégét. Szombaton kora délután Montenegró együttese várt Tóvizi Petráékra a Főnix Csarnokban, ezt az akadályt a szép és eredményes játéknak köszönhetően sikerrel vette a magyar válogatott, nem is akármilyennel, hiszen tízgólos győzelmet (27-17) arattak Golovin mester tanítványai. Ismerve a norvég kézilabdát, valamint ismerve az eredményt, hogy az északiak pedig tizenegy találattal múlták felül Montenegrót (31-20), azt senki sem várhatta, hogy a csoport két nagyágyújának mérkőzése fáklyás menet lesz bármelyik válogatottnak is vasárnap este. Ha fáklyás menet nem is volt, pazar védekezés, hatékony támadójáték igen, mármint, ami a mieinket illeti. Sőt, azzal is tisztában kellett lennie mindkét gárdának a csoportrangadó előtt, hogy a mérkőzés tétje az első hely megszerzése a csoportban, ugyanis, aki kikap, az nem csak, hogy nem nyeri meg a „A” jelű ötöst, hanem bizony a bombaerős, s akár a végső győzelemre is esélyes franciákkal kerül egy ágra.

Fotó: Derencsényi István

A volt újvárosi kapus nagy meccse

A Vácról érkezett tucatnyi lelkes és hozzáértő szurkoló már a meccs korai szakaszától kezdve okkal éltette a Duna-parti gárda remekül teljesítő kapusát, Suba Sárát, aki huszonhétszer csaphatta levegőbe a kezét, ugyanis ennyiszer védett 60 perc alatt. – Már a mérkőzés elejétől sikerült kezünkbe venni az irányítást, és uralni a találkozót, ami a védekezésünknek volt leginkább köszönhető. Az ellenfél játékosaiból mindig felkészülünk, annak pedig külön örülök, hogy most ennek a hatását meg is tudtam mutatni – mondta el a magyar válogatott NKK Balmazújvárosban is megfordult hálóőre. Magyarország legközelebb kedden 16:15-től lép pályára a Főnixben Szlovénia ellen a vb nyolcaddöntőjében. A nagy érdeklődés miatt érdemes időben érkezni, vagy a szervezők kérését szem előtt tartva, online megvásárolni a jegyet, mely teljes egészében lefogyasztható a Főnix és a Hódos között található szurkolói faluban.

PI

Magyarország–Norvégia 35–27 (20–13)

Debrecen, Főnix Csarnok, 4500 néző. Vezette: Sosagordalina, Lemesmartinez (uruguayiak)

Magyarország: SUBA – FALUVÉGI D. 4, KLUJBER 10 (8), Lakatos R., Tóvizi 2, HÁFRA 7, Márton 3. Csere: Hlogyik (kapus), PÁSZTOR N. 3, Kácsor 3, SZABÓ K. 3, Fodor Cs. Edző: Golovin Vlagyimir.

Norvégia: Gronlund – Syverud, Ellertsen 3, Reistad 2, Fossheim 2, DAHL 9, Olsen 2. Csere: Alvern (kapus), Lund, Huse, JACOBSEN 8 (2), Gabrielsen, Solstad, Ronningen, Nestaker 1. Edző: Vigdis Holmeset.

Eredmények alakulása: 4. perc: 3–1. 7. p.: 7–3. 17. p.: 12–7. 27. p.: 18–11. 36. p.: 23–17. 44. p.: 24–20. 51. p.: 28–20. 59. p.: 34–25.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/8, ill. 4/2.

Mesterszemmel

Golovin Vlagyimir: Az előző mérkőzésekhez képest lényegesen kevesebbet hibáztunk. Ami volt hibánk ezen az összecsapáson, az mind abból adódott, hogy a második félidőben megpróbáltuk tudatosan lelassítani a norvégok játékát, ezzel egy időben pedig ehhez mi is belassultunk. Persze, tegyük hozzá, hogy azt a tempót, amit az első félidőben diktáltunk, lehetetlen bírni 60 percig. Most örülök a sikernek, s a leendő ellenfelünkkel majd csak ezután kezdünk el foglalkozni.

