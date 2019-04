Nagyszerű a húsvét az állatkertben

A vendégek láthatták a tavaszi bébibumm sztárjait: a nemrég született kiszsiráfot, a Benett-kengurut, a wallisi feketeorrú bárányt és a fehér csacsikat is. Újra tavaszi sétára indultak a legifjabb pingvinek, valamint az Állatok akcióban program keretében a kibővült látványetetések mellett megnyílt a Katta-sétány is, ahol akár kézből etethették a most született gyűrűsfarkú maki bébik anyukáját is.

Fotó: Molnár Péter

A legkisebbek utazhattak kézikocsival, de akár kisvasúton is, hiszen az ünnepi hosszú hétvégén a Vidámpark is nyitva volt.

